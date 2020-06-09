Киев поднялся в рейтинге самых дорогих городов в мире для эмигрантов

Киев поднялся со 150 места на 106 в рейтинге самых дорогих городов в мире для эмиграции, составленном консалтинговой компанией Mercer.
На 106 месте в этом году также расположились Гамбург и Лиссабон.
Самыми дорогими для эмиграции городами признаны:
1. Гонконг
2. Ашхабад
3. Токио
4. Цюрих
5. Сингапур
6. Нью-Йорк
7. Шанхай
8. Берн
9. Женева
10. Пекин
Во вторую десятку вошли Сеул, Тель-Авив, Шэньчжэнь, Виктория (столица Сейшельских островов), Нджамена (столица Чада), Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Лагос, Лондон, Гуанчжоу.
Напомним, что по качеству жизни в рейтинге Mercer Киев занимает 173-е место. На первом месте традиционно находится Вена (Австрия), на втором – Цюрих (Швейцария), на третьем – Ванкувер (Канада). В первую десятку вошли Мюнхен (Германия), Окленд (Новая Зеландия), Дюссельдольф и Франкфурт (Германия), Копенгаген (Дания), Женева и Базель (Швейцария).
Ранее сообщалось, что Киев поднялся на 22 строчки в рейтинге самых дорогих городов мира Worldwide Cost of Living 2020, подготовленном аналитическим подразделением журнала The Economist. Столица делит с Москвой 86-е место из 133.
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