Киев поднялся в рейтинге самых дорогих городов в мире для эмигрантов

Столицу поставили в один ряд с Гамбургом и Лиссабоном

Киев поднялся со 150 места на 106 в рейтинге самых дорогих городов в мире для эмиграции, составленном консалтинговой компанией Mercer.

На 106 месте в этом году также расположились Гамбург и Лиссабон.

Самыми дорогими для эмиграции городами признаны:

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1. Гонконг

2. Ашхабад

3. Токио

4. Цюрих

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5. Сингапур

6. Нью-Йорк

7. Шанхай

8. Берн

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9. Женева

10. Пекин

Во вторую десятку вошли Сеул, Тель-Авив, Шэньчжэнь, Виктория (столица Сейшельских островов), Нджамена (столица Чада), Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Лагос, Лондон, Гуанчжоу.

Напомним, что по качеству жизни в рейтинге Mercer Киев занимает 173-е место. На первом месте традиционно находится Вена (Австрия), на втором – Цюрих (Швейцария), на третьем – Ванкувер (Канада). В первую десятку вошли Мюнхен (Германия), Окленд (Новая Зеландия), Дюссельдольф и Франкфурт (Германия), Копенгаген (Дания), Женева и Базель (Швейцария).

Ранее сообщалось, что Киев поднялся на 22 строчки в рейтинге самых дорогих городов мира Worldwide Cost of Living 2020, подготовленном аналитическим подразделением журнала The Economist. Столица делит с Москвой 86-е место из 133.

Также смотрите в сюжете о позициях Украины в мировом рейтинге паспортов:

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