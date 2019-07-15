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Киев получит пять новых памятников истории и культуры

15 июля, 16:55

В столице пять достопримечательностей вскоре получат статус вновь выявленных объектов культурного наследия

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Пять киевских достопримечательностей вскоре получат статус вновь выявленных объектов культурного наследия и будут взяты под охрану государства. Перечень довольно интересный. Это мозаичное панно "Цветущие сады", известное также под названием "Украина молодая" на Дарницком бульваре, 23. Большая композиция была создана в конце 1970-х годов в стиле соцрелизма.

Также в списке – комплекс усадеб, построенных в начале ХХ века (ул. Олеся Гончара, 74 и ул. Гоголевская, 2), а еще жилой дом на улице Пушкинской, 30. В нем сейчас находится организация Красного креста. Как сообщают в Департаменте охраны культурного наследия КГГА, защитят от разрушения и комплекс келий монастырских послушников на улице Сковороды, 2-а, возведенный в 1908 году для нужд Киево-Братского монастыря.

Охранный статус получит и здание политехнического лицея КПИ в пер. Политехническом, построенное в довоенное время. Напомним, много лет его фасад скрывали уродливые киоски. В прошлом году МАФы снесли и обустроили на их месте сквер.

Напомним, что в Киеве разрушается памятник основателям города – братьям Хориву, Кию и Щеку, а также их сестре Лыбедь. Скульптурная композиция расположена на набережной Днепра недалеко от станции метро "Днепр". В 2010 году уже произошло обрушение задней части ладьи и фигуры братьев Щека и Хорива.

Также отметим, что в Ивано-Франковской области несколько архитектурных памятников национального значения находятся на грани исчезновения. Выдающиеся сооружения разрушаются на глазах, и шансов на их спасение – мало.

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Тег Киев, памятник, мозаика

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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