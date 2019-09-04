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Киев попал в международный рейтинг городов с наибольшим прогрессом: новые данные

4 сентября, 17:14

По данным The Economist Intelligence Unit, город развивается, но до лучших нам пока далеко

/ Фото: Сегодня

Киев, который недавно был признан городом, который привлекателен для туристов, попал в список пяти городов с наибольшим прогрессом за последние пять лет в Глобальном индексе качества жизни (Global Liveability Index). Рейтинг подготовил британский исследовательский центр The Economist Intelligence Unit, сообщает "Радио Свобода".

По данным аналитиков, украинская столица за последние пять лет набрала 5,2 пункта и в целом, теперь имеет 56,6% из 100. Несмотря на прогресс, Киев пока занимает 117 место из 140. Авторы индекса отмечают, что большое влияние на рейтинг города продолжают оказывать вопросы безопасности, связанные с вооруженным конфликтом в Донбассе.

Среди других городов с наибольшим прогрессом – столица России Москва (68 место), столица Сербии Белград (77), столица Вьетнама Ханой (107) и город Абиджан в Кот-д'Ивуаре.

Наибольший регресс имеют Детройт (США), Асунсьон (Парагвай), Тунис (Тунис), Каракас (Венесуэла) и Триполи (Ливия).

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Возглавили рейтинг Вена (Австрия), Мельбурн (Австралия), Сидней (Австралия), Осака (Япония) и Калгари (Канада).

Рейтинг городов определяли на основе более 30 факторов в пяти категориях: "стабильность", "здравоохранение", "культура и окружающая среда", "образование" и "инфраструктура".

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Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Ранее Киев занял 34-е место в рейтинге сервиса StartupBlink, составленном более чем из тысячи стартап-городов мира. Таким образом за два года Киев поднялся на 29 позиций, с 63-го места.

Также Киев занял пятое место в рейтинге городов Top 10 Smart Locations of the Future 2019/20 специализированного издания Financial Times – FDI Magazine по результатам анализа ключевых показателей экономической эффективности.

Также рейтинг объединенных общин, которые обогатились за последние годы, обнародовал один из украинских информационных ресурсов. В частности, успешными признали жителей общин Днепропетровской и Черкасской областей. Команда "Сегодня" поехала в богатые села и узнала, за счет чего разбогатели.

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Киев рейтинг украинская столица прогресс рейтинг городов

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