Киев с открыток: как много потеряла столица и что чудом уцелело

Мы сравнили самые популярные виды столицы с открыток прошлых лет с современными фото

1913. Оперный театр и гостиница «Театральная».

Вид на Могилянку с колокольней и без

На панорамной открытке 1901 года — Контрактовая площадь, по которой в сторону Пущи мчит трамвай. На переднем плане — колокольня Киево-Братского монастыря. Здание с открытки сохранилось до наших дней, только в нем теперь надстроено три этажа — сейчас это главный корпус Киево-Могилянской академии. Позади корпуса — Богоявленский собор, построенный в 1693 году на средства Ивана Мазепы. Увы, его снесли большевики в 1935 году. И трамвай здесь больше не ходит...

1901. Колокольня и собор Братского монастыря

2019. Вместо мазепиного храма — корпус университета

Лавра стоит, а моста метро еще нет

Снимок правого берега Киева, сделанный 55 лет назад со стороны Гидропарка, практически ничем не отличается от современного. Но все же если присмотреться повнимательнее, то можно заметить, что на свежем фото возле Большой Лаврской колокольни выросли церковные купола — это отстроенный в 2000 году Успенский собор (взорванный в 1941 году). А вот скоростных "метеоров" на Днепре мы уже не увидим. В советские времена они возили пассажиров с мая до конца сентября в Канев, Черкассы, Кременчуг, Днепр и Запорожье. Через год появился и мост Метро.



1964. Колокольня Киево-Печерской лавры

2019. Рядом с колокольней купола Успенского собора

Памятник Хмельницкому на Софийской площади

Излюбленное место для прогулок киевлян преобразилось со времени создания открытки. Памятник гетману Богдану Хмельницкому (1888) лишился провокационной надписи "Хмельницкому. Единая и неделимая Россия". В 1990-х ему вернули ажурную ограду и фонари, утраченные в 1930-е годы. Изменилось и здание присутственных мест. Оно подросло на один этаж, и к нему достроили пожарную каланчу в 1910 году. Площадь теперь пешеходная и нуждается в ремонте.



1899. Памятник спустя 11 лет после открытия

2019. Вернули ограду и фонари под старину

Панорама большой Владимирской улицы

На открытке изображена перспектива нынешней улицы Владимирской. На переднем плане — легендарное здание Национального театра оперы и балета (1901 год) и гостиница "Театральная". После перестройки в 2005 году бывшей гостиницы в бизнес-центр "Леонардо" здание обросло тремя этажами и 16-этажной постройкой во дворе. А вот красивой мостовой театр лишился в 1970-х годах, ее заменили гранитными плитами. Тогда же убрали и красивые афишные тумбы начала ХХ века.

1913. Оперный театр и гостиница "Театральная"

2019. Тот же театр, но гостиница видоизменилась

Сенной рынок, уничтоженный ради элитных высоток

С советской открытки открывается вид на монументальное здание Сенного рынка (1949—1958) на улице Бульварно-Кудрявской, 17. На момент открытия он был самым большим торговым помещением в СССР. Здесь продавали абсолютно все — от продуктов до антиквариата. Киевляне очень любили это здание и сквер возле него. Однако с 2004 года рынок закрыли на капремонт, который превратился в снос памятника и постройку элитного жилого квартала.



1959. Красивый рынок и зелень вокруг

2019. Вместо базара — новостройки

Площадь Льва Толстого и Большая Васильковская

На цветной открытке изображена одна из самых оживленных площадей столицы — Льва Толстого, которая в те времена называлась Караваевской в честь известного окулиста Владимира Караваева. Он лечил бедных киевлян безвозмездно. За 114 лет площадь сильно изменилась. Красивое здание с тремя башенками снесли в 1970-х годах ради постройки станции метро "Льва Толстого". А вот рядом стоящий доходный дом-корабль в купеческом стиле сохранился.

1905. Два дома с красивыми башенками

2019. Выжил только один дом-корабль

Вид на Днепр и Оболонь с холма купеческого сада

Довольно редкий снимок, сделанный на месте нынешней арки Дружбы Народов. По нему видно, что Труханов остров в те времена был застроен частными домами, которые располагались прямо у воды. А вот на месте нынешних Оболони и Троещины — заливные луга! Во время Второй мировой войны поселок на Трухановом был полностью уничтожен фашистами. В послевоенные годы тут обустроили парк и пляжи, а с правого берега к нему построили красивый Пешеходный мост (1956 год). В конце 1970-х годов заливы превратили в огромный жилмассив Оболонь, а чуть позже начали строить жилмассив Троещина.

1905. На Трухановом острове — рыбацкий поселок

2019. Заливные луга застроили жилыми массивами

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