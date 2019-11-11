Киев с самого утра накрыл дождь, но синоптики обещают солнечную погоду

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Киев, где в ноябре уже были побиты несколько температурных рекордов, в понедельник, 11 ноября, с самого утра накрыл дождь. При этом, по данным Укргидрометцентра, в городе ожидается солнечная погода, днем температура воздуха поднимется до +13...+15 градусов, ночью будет +9...+11 градусов.

Такую же погоду синоптики прогнозируют по всей области.

В Чернобыле, Тетереве, Борисполе, Барышевке, Вышгороде, Яготине, Белой Церкви и Мироновке днем будет до +12...+14 градусов, ночью до +9...+11 градусов.

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Напомним, 4 ноября в столице зафиксировали два температурных рекорда. После полудня 4 ноября столбик максимального термометра поднялся до +17,6 °С, что на 2,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году. Среднесуточная температура составила +12,9°С, что на 0,6°С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1996 года. По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентября.

Напомним, что в оккупированном Россией Крыму на плато Ай-Петри выпал первый снег. Заснеженная вершина попала на видео – его опубликовало предприятие "Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри" в Facebook.

Также спустя месяц после первого снегопада в сентябре популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом.

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