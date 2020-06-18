Киев сегодня накроет сильная гроза: что делать, чтобы не стать жертвой стихии

Днем 18 июня в Киеве ожидается гроза, объявлен І уровень опасности (жетлый), сообщили в Украинском гидрометцентре.
Специалисты КГГА призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре.
В городе:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, стоит держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра рекомендуется укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегайте нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также постарайтесь не парковать рядом с ними автотранспорт;
- Во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.
На природе:
- следует спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев, столбов или вышек;
- отойти подальше от водоемов;
- на открытой местности нужно укрыться в небольшой яме или спуститься в ров;
- группе людей следует расположиться в одиночку, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя;
- если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя);
- в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
Во время грозы нельзя:
- прятаться под очень высокими деревьями;
- сидеть на полянах;
- прятаться под скалами;
- купаться;
- идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Ранее в Киеве 17 июня днем разразилась мощная гроза. Из-за ливня дороги оказались залиты водой. В частности, улица Антоновича в центре города больше напоминала горную реку: бурный поток нес мусор и небольшие ветки.
Также пользователи Сети опубликовали видео, как ребенка едва не унесло ветром на улице Софии Русовой в Дарницком районе.
Новости "Сегодня" писали, что на минувших выходных в Киевской области разбушевался ураган. Так, в городах Ирпень и Буча Киево-Святошинского района, а также в Бородянке и других районах области очевидцы сумели заснять непогоду на видео. Также стихия затронула и западные области, о последствиях смотрите в сюжете:
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