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Киев снова на первом месте в антирейтинге городов с самым грязным воздухом

19 апреля, 03:14

Елена Вус

Индекс увеличился до 255 при норме в 50 пунктов

В субботу вечером 18 апреля, ближе к полуночи украинская столица вновь возглавила мировой рейтинг городов с самым загрязненным воздухом.

Об этом свидетельствуют данные мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir состоянию на 23:55 18 апреля.

По состоянию на 20:00, Киев находился на 20 месте антирейтинга, а индекс загрязнения воздуха составил 87 при норме в 50 пунктов. Теперь, как видно из списка, индекс увеличился до 255.

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Напомним, загрязнение атмосферного воздуха в Киеве 16 -17 апреля оказалось рекордным для города. Содержание пыли превысило среднесуточную концентрацию по городу в 2,3-2,4 раза.

Кроме того, мы писали, в каких районах Киева – самый грязный воздух.

В свою очередь, глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в ходе совещания в Офисе президента заявил, что воздух в Киеве очистится от смога после перемены направления ветра – 20 апреля. По его словам, дым пришел в столицы с пожаров в Житомирской области, где горит лесная подстилка, остатки древесины и камыш, а также некоторые заброшенные здания.

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Киев смог загрязнение воздух антирейтинг смог над Киевом

Источник: Сегодня

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