Киев снова накроет дождь с грозой

Непогода на Позняках в Киеве. Фото: Роксолана Марущак

В Киеве в пятницу, 9 августа, будет жаркая погода, однако ожидаются грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до +25...+27 градусов, ночью будет +16...+18 градусов.

Такая же погода будет по всему региону. В частности, на юге области – в Белой Церкви и Мироновке – будет еще жарче. Дневная температура будет +27...+29 градусов, а ночью будет +15...+17 градусов.

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Напомним, что накануне по Киеву пронеслась буря. Кратковременный сильный дождь повалил десятки деревьев, также в нескольких местах произошли подтопления. Больше всего непогода наделала беды на Троещине, Русановке и на Виноградаре. В частности, ветер посрывал крыши в нескольких постройках и погнул борды.

Отметим, что в июле столицу дважды накрывали сильные дожди. В результате непогоды были затоплены несколько улиц, повалены деревья и заблокировано движение транспорта. Также новости "Сегодня" писали, что второй месяц лета, по данным метеорологов, был контрастным месяцем.

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