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Киев снова накроет дождь: синоптики озвучили прогноз

27 августа, 08:38

Наталья Руда Наталья Руда

Погода изменится и в столице, и в Киевской области

После ливней, накрывших Киев и пригород 25 августа, в столице снова ухудшатся погодные условия. Как сообщает Укргидрометцентр, в городе 27 августа ожидаются дожди, а в Киевской области – грозы.

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По данным синоптиков, в Киеве днем температура воздуха поднимется до +21...+23 градусов, а по области будет +22...+25 градусов.

Напомним, что на днях в результате непогоды в Ирпене подтопило улицы и подземные переходы, также ливень прошел в Гостомеле, Буче и Ирпене. Тем временем в Киеве ливень затопил жилые дома – на проспекте Шухевича, на улице Зои Гайдай, на улице Закревского, а дороги традиционно превратились в реки. Также стихия заблокировала движение общественного транспорта – с перебоями ездили троллейбусы и трамваи, а в Соломенском районе маршрутка не смогла проехать по затопленной улице.

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Кроме того, на Запорожье обрушился мощный ливень,скорость ветра местами достигала 21 км/ч. Улицы и автодороги затопило, автомобили передвигались по городу вплавь. По словам очевидцев, в некоторых местах из-за сильного ливня отключились светофоры.

Также смотрите о непогоде в Черкасской области:

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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