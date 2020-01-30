Киев снова накроет мокрый снег и сильный ветер

А в области ожидается еще и гололед

Фото: facebook.com/ukrgmc.official

Мокрый снег, который выпал в столице вечером 29 января, но уже растаял, продолжится в среду, 30 января. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно штормовому предупреждению, кроме осадков в Киеве также будут сильные порывы ветра – до 15-24 м/с. При этом в области также возможен гололед.

Температура воздуха в столице днем поднимется до +1...+3 градусов, ночью будет -1...+1 градус.

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Отметим, что в столице снегоуборочный автомобиль "срезал" крышу легковой машины. Инцидент обошелся без пострадавших.

Напомним, прошлый год в Киеве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений – погода била рекорды 36 раз. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса. Вместе с тем, судя по прогнозам сетевых ресурсов, киевлян в феврале ожидают самые настоящие погодные "качели" – от температуры воздуха в -11 градусов в начале месяца до +11 градусов во второй его половине, поэтому не исключены новые рекорды.

При этом в январе аномалии зимы не закончились – в пригороде столицы вовсю цвели подснежники.

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