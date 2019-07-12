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Киев снова накроют грозовые дожди, но воздух прогреется до +22 градусов

12 июля, 08:33

Дождливая погода будет сегодня по всему региону

Фото: Анастасия Искрицкая

В Киеве в пятницу, 12 июля, сохранится дождливая погода, однако температура воздуха немного поднимется. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем воздух прогреется до +20...+22 градусов, ночью будет +11...+13 градусов. Ночью дождей не обещают, однако днем будут осадки с грозами.

При этом такая же погода будет сегодня по всей области. В Чернобыле, Тетереве, Фастове днем будет до +21 градуса. В Вышгороде обещают до +23 градусов, в Борисполе и Барышевке, а также в Яготине и Белой Церкве днем прогнозируют до +22 градусов.

Напомним, в конце июня на Киев и область обрушился мощнейший ливень. Непогода не обошлась без последствий. Так, на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. А на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд.

Кроме того, в Ирпене под Киевом в результате сильного дождя дерево рухнуло на забор школы №1 по улице Тургеневской. Также несколько магазинов остались без электричества, некоторые светофоры в городе не работают.


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