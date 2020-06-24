Киев ставит антирекорды по числу зараженных коронавирусом

За сутки заразились 99 человек

В Киеве число жителей, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 99 человек. Об этом на брифинге 24 июня сообщил мэр города Виталий Кличко.

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На сегодняшний день в столице уже 4528 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Так, среди заболевших:

60 женщин в возрасте от 22 до 70 лет

31 мужчина в возрасте от 19 до 74 лет

три девочки – от одного года до 14 лет и пять мальчиков от одного года до 11 лет.

Заболели в том числе и пять медиков.

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В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 21 и в Оболонском – 18 случаев. Выздоровели за сутки 25 человек. Всего коронавирус преодолели 1440 жителей Киева", – уточнил мэр.

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Отметим, что такое число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом является одним из самых высоких в столице за время пандемии. Так, по состоянию на 19 июня за сутки коронавирус подтвердили у 92 человек, 12 июня – у 95 человек, 11 июня – у 91 человека, антирекорд был 16 мая – за сутки коронавирус подтвердили у 153 человек.

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Вместе с тем с 24 июня в столице сняли ряд карантинных ограничений. В частности, разрешили заведениям общественного питания обслуживать людей внутри, также для индивидувальных тренировок открыли бассейны.

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