Киев туристический: чем в городе хотят удивлять гостей

В Киеве посчитали туристов, приезжающих в столицу из других городов Украины и из других стран. Цифры приятные: если в прошлом, 2018 году, город посетили около 4 миллионов гостей, в этом ожидают уже более 5 миллионов. В городском управлении туризма и промоций говорят, что Киев становится "городом уикендов": по данным чиновников, в этом году выросла продажа билетов в город на выходные.

В 2019-м в городе появилось немало объектов, которые интересны и жителям, и гостям города. Также у Киева – новая промо-компания. В ней украинскую столицу рекламирует очаровательный пес Ллойд породы корги, который показывает несколько самых ярких и популярных локаций в городе – Почтовую и Софийскую площади, Андреевский спуск и Майдан Независимости. Там уверяют, что Киев – город красивый и дружелюбный. Журналисты сайта "Сегодня" выяснили, зачем туристы приезжают в Киев, чем их хотят порадовать в городе, и сколько столица зарабатывает на туризме.

Гости столицы: едут к родственникам и на фестивали

Недавно в КГГА провели исследование среди гостей города, по каким причинам и откуда они приезжают в Киев. Были опрошены 2 тысячи респондентов в отелях и туристических локациях. Как оказалось, чаще всего столицу посещают, чтобы навестить родственников или посмотреть на город. Еще среди причин – шопинг, он популярен среди внутренних туристов. Также приезжают в командировки и на фестивали. Кроме того, среди причин для визита в столицу называли лечение.

"Здесь незначительный процент, но очень прибыльный: медицинский турист оставляет за неделю порядка 1,5 тысячи долларов за неделю пребывания в городе", – рассказала Марина Радова, и.о. начальника управления туризма и промоции КГГА.

Согласно результатам исследования, меломаны в этом году приезжали на Atlas Weekend и UPark Festival, гурманы – на многочисленные гастрономические фестивали, медики посещали крупный международный конгресс, а деловые люди – Invest In Kyiv Forum и Kyiv Smart City Forum. Любители активных видов спорта приезжали на Моto Open Fest и беговые марафоны.

Иностранные туристы чаще всего приезжают из Европы (57%) и Азии (32%). Также приезжают к нам гости из Африки – 5%, Америки – 4%, Австралии и Новая Зеландии – 2%. Часто в столице можно встретить туристов из Израиля, США и Беларуси.

Сколько город зарабатывает на туризме

В КГГА отчитались, что доходы от туристического сбора на сегодня составляют более 50 миллионов гривен. Поступления в бюджет от него выросли вдвое по сравнению с прошлым годом.

"Эти средства должны пойти на туристическую отрасль: повышение комфорта для туриста, установление туристических ориентиров, информационных указателей", – сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Она отметила, что активному развитию туристической отрасли в городе помогают местные туроператоры, которые работают с туристами в Киеве. В городе проводят гастрономические туры, экскурсии по местам съемок мини-сериала "Чернобыль" и тематические прогулки, которые раскрывают гостям уникальность Киева и "влюбляют" гостей в город.

Также на популяризацию Киева, а значит – и на приток туристов, влияют съемки в городе: столица "засветилась" в рекламе, фильмах и музыкальных клипах, в том числе – мировых звезд. Так, в этом году город "снялся" в промо-ролике Turkish Airlines, рекламе Apple, мини-сериале "Чернобыль" и в клипах Bring Me The Horizon, Twenty One Pilots и Miley Cyrus. В КГГА отмечают, что количество запросов на съемки кино, рекламы и видеоклипов в Киеве с каждым годом растет: если в 2014 их было около 300, то по состоянию на сентябрь 2019-го – более 800. При этом 70% запросов поступают от иностранных компаний.

Есть и проблемные моменты: функционирование нелегальных хостелов. Владельцы таких мест зачастую не платят туристический сбор и устанавливают цены, которые не соответствуют этому классу жилья. Решить вопрос нелегальных хостелов планируют с помощью специальных групп, которые их будут проверять. В состав проверяющих входят представители администраций в районах, налоговой, полиции и Ассоциации хостелов в Киеве.

"Сталкиваясь на практике, мы понимаем, что из 300 хостелов, которые заявляются, как жилье для туристов, далеко не все таковыми являются. С октября мы начинаем проверки по районам. Они нацелены на проведение информационной кампании среди владельцев, чтобы донести им, что необходимо платить туристический сбор, о том, что хостел – это жилье для туристов средней ценовой категории", – сообщила Марина Радова.

Между тем, чиновники отмечают, что пока привести в порядок ситуацию с хостелами в Киеве очень сложно, поскольку сам термин "хостел", как и порядок их работы, не утверждены на законодательном уровне.

Планы на туристов: чем будут привлекать гостей в город

За год в столице появились новые объекты, которые пользуются у туристов повышенной популярностью: Аллея художников, стеклянных пешеходный мост, лестница на Пейзажной аллее и обновленный парк на Владимирской горке. Возле них за счет меценатов установили новую навигацию с указателями к городским достопримечательностям.

В управлении туризма и промоций говорят, что готовят для гостей города новые локации и поводы посетить Киев. Так, в городе проведут Международные хоровые состязания-2020 и праздник Нового года между двумя колокольнями, которые будут рекламировать на международных туристических выставках. Кроме того, в октябре на Софийской площади появится 3D-модель Софии Киевской.

Кроме пешеходных маршрутов (их сейчас три), в КГГА планируют популяризировать столичные веломаршруты, которые проходят через центральную часть города и живописные зеленые зоны, и водные маршруты на каяках. А в Голосеевском парке сейчас приводят в порядок эко-тропу протяженностью в 3 километра, которая придется по душе сторонникам эко-туризма.

Тем временем, на столичных вокзалах к ноябрю появятся туристические информационные центры и откроются образовательные семинары для гидов, где экскурсоводы смогут обменяться опытом. Также в КГГА планируют развивать совместные туристические проекты с Киевской областью – ведь в небольшой отдаленности от столицы также немало объектов, которые интересны гостям.

Напомним, в этом году Чернобыльская зона отчуждения была признана одним из приоритетных направлений для развития туризма. Сейчас посетителям предлагают 21 маршрут, в том числе – водные, по рекам Припять и Уж. Чернобыльскую зону отчуждения за 8 месяцев этого года посетили 74 671 человек. Почти 80% туристов приезжают из-за границы – 59 698 человек, еще 14 973 – из Украины. По данным ЦОТИЗ, общее количество стран, откуда приезжают в Чернобыль, – 130. Бывают гости и из очень далеких государств, среди них – Сингапур, Чили, Мексика и Япония.

Смотрите видео, как Чернобыль превращают в туристическую зону:

