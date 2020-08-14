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Киев в "желтой" зоне карантина: что запрещено с 17 августа

14 августа, 12:08

Наталья Руда Наталья Руда

Мэр столицы Виталий Кличко перечислил все ограничения

Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 14 августа рассказал, что изменится в столице со следующей неделе, с началом действия "желтой" зоны карантина.

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С 17 августа в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:

  • пребывание в общественных учреждениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты – масок;
  • пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
  • запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;
  • проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного лица на 5 м2 площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;
  • организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее 1,5 м, если участники размещены стоя;
  • заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест;
  • общественный транспорт – трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси – осуществляют перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения.

Кличко уточнил, что решение отнести столицу к "желтой" зоне было принято из-за роста количества больных.

"Киев оказался в "желтой" зоне эпидемической опасности, поскольку заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50%. И составляет сегодня 52,2%", - рассказал мэр.

Также он добавил, что столица готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом.

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Напомним, что по состоянию на 14 августа в Киеве зафиксировано 10 160 случаев инфицирования коронавирусом.

Отметим, что за последние сутки в Украине был побит очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом – вирус обнаружили у 1732 человек.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что лечить от коронавируса украинцев хотят с помощью четырех отечественных препаратов.

Также смотрите в сюжете, как подделывают справки о COVID-19:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев карантин Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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