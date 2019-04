Киев вошел в ТОП-10 рейтинга городов по экономической эффективности

Киев обошли Скопье, София, Каунасу и Гданьск

Фото: Pixabay

Киев занял пятое место в рейтинге городов Top 10 Smart Locations of the Future 2019/20 специализированного издания Financial Times – FDI Magazine по результатам анализа ключевых показателей экономической эффективности. Весь рейтинг и методология опубликованы на сайте издания.

При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как стоимость квадратного метра ежегодной аренды офисных помещений класса А, размер средней заработной платы квалифицированного рабочего, стоимость номера в центре города за одну ночь в отелях категории 4* и 5*, общая ставка налога на прибыль, совокупная стоимость создания предприятия, регистрации права собственности и подключение промышленного предприятия к электросетям.

Фото: fdiintelligence.com/Locations/Singapore

Первое место в рейтинге по показателю экономической эффективности занял город Скопье. Также Киев уступил Софии, Каунасу и Гданьску.

Напомним, что Украина вошла в ТОП-10 рейтинга "самых несчастных" экономик мира, который ежегодно составляет агентство Bloomberg на основе показателей безработицы и инфляции. По итогам 2018 года Украина расположилась на шестом месте и, согласно прогнозу, сохранит это место в 2019 году.

Ранее специалисты также объяснили "Сегодня", что будет с ценами после выборов и как это связано с курсом доллара:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Киев вошел в ТОП-10 рейтинга городов по экономической эффективности". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"