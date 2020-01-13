Киев вошел в ТОП-100 самых технологичных городов мира

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Киев вошел в сотню самых технологичных городов мира, заняв 92-е место, по результатам совместного исследования Обсерватории Smart City Центра мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурского университета технологий и дизайна.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, столица за четыре года первой в стране запустила ряд электронных сервисов для горожан. Также было проложено 1200 километров оптоволоконной сети, компьютеризированы социальные объекты и установлены более 7000 камер видеонаблюдения.

Кроме того, в столице насчитывается более 40 smart city-проектов в направлениях прозрачности деятельности власти, электронной демократии, безопасности, ЖКХ и транспорта. В КГГА заявили, что впервые в Украине в 2019 году именно столица запустила приложение Kyiv Smart City.

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Также в числе достижений по технологичности власти называют электронный документооборот, электронную демократию, в частности, Общественный бюджет, возможность для киевлян оплачивать услуги ЖКХ онлайн и следить за работой коммунальщиков в режиме реального времени. Наряду с этим в КГГА назвали успехом в е-технологиях Kyiv Smart Card, которым ежедневно пользуются более 300 тысяч раз.

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Вместе с тем, напомним, что Kyiv Smart Card до сих пор работает с масштабными сбоями. Как уже писали новости "Сегодня", в столичной подземке несколько раз происходили сбои с проездом по е-билету, в декабре произошел сбой в работе турникетов для оплаты проезда по банковским карточкам.

Кроме того, ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

При этом столичные чиновники перенесли старт запуска е-билета на апрель этого года.

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