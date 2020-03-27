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Киев закупил тесты на коронавирус, от которых отказалась Испания: в КГГА сообщили важные подробности

27 марта, 18:46

Мила Князьская-Ханова

Власти заявляют, что покупали тесты у той же фирмы, но другие

В КГГА заявляют, что тесты от китайской фирмы, от которых отказались в Испании из-за низкого качества, и правда, были закуплены у одного производителя, но в украинской столице они – другого вида.

"Сначала отмечу: компания Bioeasy с 12 марта 2020 имеет сертификат СЕ на продажу четырех видов экспресс-тестов. Существенное замечание: Испания отказалась от партии тестов на антиген, а Украина получила тесты на антитела. В этом и есть их большое отличие. Поясню: тесты на антиген имеют значительно худшую воспроизводимость, а именно: 74%. Кроме того, результат зависит от правильности забора образцов. Тесты на антитела, которые закупила Украина, имеют чувствительность 90,3%, специфичность – 100%, что подтверждено соответствующими клиническими испытаниями продукта и сертификатами качества партии", – рассказал замглавы КГГА Николай Поворозник.

Ранее органы здравоохранения Испании заявили, что вернули партию экспресс-тестов, закупленных у китайского производителя, после того как было установлено, что они ненадежны при обнаружении нового коронавируса.

Так, министр здравоохранения Сальвадор Илья сказал, что правительство отправило тесты обратно в компанию под названием Shengzhen Bioeasy Biotechnology после того, как испанские микробиологи сообщили, что первые 9 000 тестов имеют слишком низкую чувствительность.

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Напомним, 10 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столицу поступили быстрые тесты для диагностирования коронавируса, которые заказал город.

Судя по фото, которые обнародовал мэр, речь идет о тестах производства Shenzhen Bioeasy Biotechnology.

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Испания КГГА тесты Николай Поворозник

Источник: Сегодня

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