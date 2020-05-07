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Киев зальет дождями, в столице объявили штормовое предупреждение

7 мая, 00:26

Елена Вус

Погода не радует жителей столицы

Ночью и днем 7 мая в Киеве и Киевской области снова ожидаются ливни.

Гидрометеоцентр предупреждает об интенсивных осадках с вечера 6 мая до утра 7 мая. Возможно выпадение от 15 до 49 мм осадков, что равняется месячной норме.

Днем в четверг в столице ожидается до +11...+13 градусов, ночью будет до +4...+6 градусов. На севере области будет до +12 градусов днем, а на юге и востоке – до +15 градусов.

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ГСЧС объявили в столице штормовое предупреждение.

В свою очередь, в "Киевавтодоре" отчитались, что уже приступили к работам по прочистке стоков.

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Фото: @kirilltikhov

"Ежедневно мы прочищаем стоки от мусора. На места, которые могут подтапливаться, спецтехника и бригады выезжают заранее до начала осадков. Уже сейчас работа началась у станции метро "Левобережная". Имеем 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, илососы, мотопомпы, гидромонитры, насосные станции", - говорится в сообщении пресс-службы.

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А тем временем, во Львове неожиданно выпал майский снег. Как сообщали львовяне в соцсетях, погода в городе начала портиться с самого утра 6 мая: похолодало и шел мокрый дождь. А уже к обеду жители многих районов начали снимать и выкладывать фото и видео погодного катаклизма – майского снега.

В свою очередь синоптик Наталия Диденко рассказала, что Украину в четверг накроет дождевой циклон. 7 мая на большей части территории страны дожди и температурные качели от -6 до +20, в Карпатах возможны снег и заморозки.

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погода

Источник: Сегодня

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