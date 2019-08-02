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Киев занял одно из последних мест в рейтинге лучших городов мира для студентов

Сегодня, 09:55

Василий Михальчук

За Киевом идут британский Лестер и белорусский Минск

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Киев занял одно из последних мест в рейтинге лучших городов мира для студентов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B Другие новости За Киевом идут британский Лестер и белорусский Минск

Киев занял 118 место из 120 возможных в рейтинге лучших городов мира для студентов. Согласно исследованиям портала QS Best Student Cities, наша столица уступает другим городам по качеству жизни студентов и учебы.

За Киевом идут британский Лестер и белорусский Минск. Лучшими для студентов признали Лондон, Токио, Мельбурн и Мюнхен.

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Напомним, что студенты и общежития – это вечная и довольно болезненная тема. Кому-то жизнь в общежитиях нравится –  там можно познакомиться с массой людей, да и скучать никогда не придется, но основная масса студентов страдает от ужасных условий, тараканов, которых никак нельзя вывести, большого количества людей в комнате и от общего беспорядка. Сайт "Сегодня" пообщался со студентами киевских вузов и разузнал, как им живется в общежитиях, делает ли что-то администрация для улучшения условий и какие проблемы наиболее распространенные.

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В Киеве участились случаи транспортного мошенничества: молодые люди, преимущественно студенты, покупают ученические билеты и используют их в коммунальном транспорте для бесплатного проезда.

Также смотрите в сюжете об изобретениях украинских студентов, представленных на конкурсе стартапов:

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Киев рейтинг студенты

Источник: Сегодня

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