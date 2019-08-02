Киев занял одно из последних мест в рейтинге лучших городов мира для студентов

Киев занял 118 место из 120 возможных в рейтинге лучших городов мира для студентов. Согласно исследованиям портала QS Best Student Cities, наша столица уступает другим городам по качеству жизни студентов и учебы.
За Киевом идут британский Лестер и белорусский Минск. Лучшими для студентов признали Лондон, Токио, Мельбурн и Мюнхен.
Напомним, что студенты и общежития – это вечная и довольно болезненная тема. Кому-то жизнь в общежитиях нравится – там можно познакомиться с массой людей, да и скучать никогда не придется, но основная масса студентов страдает от ужасных условий, тараканов, которых никак нельзя вывести, большого количества людей в комнате и от общего беспорядка. Сайт "Сегодня" пообщался со студентами киевских вузов и разузнал, как им живется в общежитиях, делает ли что-то администрация для улучшения условий и какие проблемы наиболее распространенные.
В Киеве участились случаи транспортного мошенничества: молодые люди, преимущественно студенты, покупают ученические билеты и используют их в коммунальном транспорте для бесплатного проезда.
Также смотрите в сюжете об изобретениях украинских студентов, представленных на конкурсе стартапов:
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