Киев заполонили нелегальные торговцы овощами (фото)

Продавцы работают без масок и оставляют после себя горы мусора

На улицах Киева появились торговые точки по продаже овощей и фруктов, которых не наблюдалось во время карантина. Торговцы уже во всю продают клубнику и зелень. Многие из них игнорируют масочный режим. Пользователи социальных сетей сообщают о появлении таких торговых точек на столичных Оболони, Троещине и Борщаговке.

А на парковке супермаркета на проспекте Григоренко (Позняки) образовался сомнительный базар из более десятка торговых палаток. Продавцы утверждают, что они работают законно, мол, это одна из сельскохозяйственных ярмарок. Торгаши оставляют после себя мусор в виде неубранных ящиков и пластиковых пакетов.

"Торговцы торговали тут и до начала карантина. Их не было тут два месяца. А теперь уже неделю под домом творится полный бардак, торговля идет ежедневно. Приезжает более десятка машин, шумят с самого утра, устанавливая палатки. Мусор убирают как попало, а справлять нужду ходят в подворотни нашего дома", – говорит местный житель Олег Станчук.

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Насколько законно действует базар на парковке по проспекту Григоренко (пересечение с улицей Анны Ахматовой), сайт "Сегодня" поинтересовался в Госпродпотребслужбе Киева.

"В Киеве на данный момент запрещена работа всех сельскохозяйственных ярмарок. И то, что вы видите в Дарницком районе – это вопиющее нарушение. Если такой рынок образовался – он стихийный и незаконный. Нужно обращаться с заявлением в Национальную полицию. Правоохранители должны отреагировать и принять меры", – пояснил сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Так выглядит стихийный ларек на Оболони. Фото: Телеграм-канал "Життя Оболонського району"

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По его словам, на место уже в ближайшие дни выедет специальная комиссии, чтобы проверить работу торговцев.

"Работа традиционных сельскохозяйственных ярмарок Киева будет разрешена только с 25 мая. Сейчас специалисты проводят согласования касательно мест их размещения по городу. А также четких правил, по которым они смогут безопасно работать. Прежде всего это соблюдение все санитарных норм – масочный режим, безопасная дистанция и дезинфекция", – добавляет Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Ранее мы сообщали, что в Киеве по состоянию на 20 мая уже 37 рынков могут вернуться к работе. Кроме того, в Киеве кофейни, рестораны, ларьки и киоски также могут работать, но только на вынос и на летних террасах.

Как известно, ранее Кабмин представил план выхода Украины из карантина, который предусматривает пять этапов. С 11 мая в Украине введен первый этап послаблений. С 22 мая может быть введен второй. При этом по всему миру, включая Украину, власти пытаются поддержать бизнес, который страдает от ограничительных мер:

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