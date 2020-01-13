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Киев заработал на туристах более 60 миллионов гривен

13 января, 17:35

Наблюдается заметный рост иностранных туристов из Индии, Канады и Швеции

Фото: jcomp / Freepik

Фото: jcomp / Freepik

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Доходы Киева от туристического сбора за 2019 составили более 63 миллионов гривен. Это почти вдвое больше по сравнению с 2018 годом, сообщает КГГА.

"Доход от туристического сбора за прошлый год вырос более чем 30 миллионов гривен. Если в 2018 году эта сумма составляла 32,9 гривен, то за 2019 город получил рекордные 63,6 миллионов гривен при запланированных 35 млн. Это свидетельствует о том, что Киев становится все более интересным для туристов как из Украины, так и из зарубежья, а также того, что туристическая отрасль является очень перспективной для столицы", – отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

По ее словам, в прошлом году больше всего иностранных туристов в Киев приехало из Беларуси, Израиля, США, Германии и Турции. Также наблюдается заметный рост иностранных туристов из Индии, Канады и Швеции.

Напомним, по решению Киеврады ставка туристического сбора в 2019 году составила 0,4% от размера минимальной заработной платы (на 1 января 2019 года она составляла 4173 грн) для внутреннего туризма и 1% – для въездного туризма. То есть, для внутреннего туриста – 16 грн 69 копеек, а для въездного – 41 грн 73 копейки в сутки.

Средства от туристического сбора будут направлены на развитие туристической сферы в столице, создание комфортного и современного сервиса для гостей города.

Ранее мы писали, что 2019 год был для Киева удачным: по предварительным данным, город посетили более 5 миллионов туристов. В городском управлении туризма и промоций говорят, что Киев становится "городом уикендов": по данным чиновников, в этом году выросла продажа билетов в город на выходные.

В КГГА уверяют: у города – огромный потенциал и он может принимать еще больше гостей. Недавно город подался на получение статуса "Большой культурной столицы". Если его удастся получить в марте – в столице будут реализовывать множество культурных проектов. Но это – не единственное, чем в этом году будут привлекать туристов.

Кроме того, в 2019 году Чернобыльская зона отчуждения была признана одним из приоритетных направлений для развития туризма. Сейчас посетителям предлагают 21 маршрут, в том числе – водные, по рекам Припять и Уж. Чернобыльскую зону отчуждения за 8 месяцев 2019-го посетил 74 671 человек. Почти 80% туристов приезжают из-за границы – 59 698 человек, еще 14 973 – из Украины. По данным ЦОТИЗ, общее количество стран, откуда приезжают в Чернобыль, – 130. Бывают гости и из очень далеких государств, среди них – Сингапур, Чили, Мексика и Япония.

Смотрите видео, как Чернобыль превращают в туристическую зону:

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Источник: Сегодня

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