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Киев затянул густой смог: стала известна причина

21 октября, 13:51

Состояние воздуха в столице ухудшилось из-за пожара на торфяниках

С самого утра Киев накрыл густой смог. Жители столицы выкладывают в соцсетях фото затянутого дымкой города. При этом снимки сделаны на обеих берегах Днепра – в спальных кварталах Борщаговки, Отрадного и на Осокорках.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, состояние воздуха в столице ухудшилось из-за пожара на торфяниках в Обуховском районе.

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"Сейчас в селе Романков Обуховского района горит более 1,4 га торфяников, тушение продолжается. Из-за погодных условий и большой площади возгорания наблюдается ухудшение воздуха в Голосеевском районе г. Киева", – рассказали в КГГА.

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По словам специалистов, в случаях задымленности лучше ограничить пребывание на открытом воздухе, а детям и беременным женщинам и вовсе следует отказаться от длительных прогулок. Кроме того, киевлянам советуют держать окна закрытыми, особенно ночью и утром. А при открытии окон нужно завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять. Кроме того, специалисты советуют увеличить употребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.
Если же появилась одышка, кашель или бессонница – необходимо обратиться к врачу.

Это не первая погодная аномалия в Киеве в последнее время. Напомним, 7 октября в столице выпал мокрый снег.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

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