Киев ждет отличная погода: синоптики уточнили прогноз на воскресенье

И в столице, и по всей области будет сухо и солнечно

Сегодня в Киеве и по области ожидается хорошая погода: температура воздух перевалит за отметку в 10 градусов и на улице будет солнечно. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня в столице ожидается 10-12 градусов и без осадков. В некоторых районах Киевской области будет даже немного теплее: в Белой Церкви, Фастове, Тетереве до +13.

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Как сообщали новости "Сегодня", в марте температура в столице била рекорды уже девять раз. Так, 12 марта в Киеве среднесуточная температура воздуха превысила предварительное высшее историческое значение 1915 года в этот день на 0,4 градуса и составила +9,2 градуса, что по климатической норме соответствует температуре середины апреля. Температура под утро 13 марта не опустилась ниже 8,0 градусов, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 2008 году, на 1,3 градуса.

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Также мы писали, что на днях в Украину заглядывала зима. 31 марта снег пошел в Киеве. В сети пользователи публиковали фото и видео неожиданных осадков.

Смотрите видео, как 22 марта в столице неожиданно пошел снег:

Видео: Сегодня

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