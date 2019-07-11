Киевлян испугала скульптура-вампир в центре города: фото

Глаза скульптуры горят красным цветом круглосуточно











Киевляне обсуждают памятник работнице, который установлен еще в советские времена на карнизе дома по улице Прорезной, 8. Особенность его в том, что темное время суток глаза женщины-рабочей, которая держит в руках отбойный молоток, горят красным цветом. Картина эта, мягко говоря жуткая, а женщина больше похожа на вампира. Рядом с женщиной стоит рабочий с отбойным молотком, но ему глаза пока не подсветили. Такие же скульптуры, кстати, установлены на карнизе с обратной стороны этого дома.

Оказывается, глаза женщины горят красным цветом круглосуточно.

"Красные глаза у статуи сделаны специально, чтобы привлечь внимание властей и коммунальщиков к проблеме старения этих скульптур. За десятилетия они заметно износились. Например, у женщины уже несколько раз отпадали руки с инструментом, челюсть, отваливались целые куски бетона. Поэтому активисты специально направили в глаза женщины лазерную подсветку, и они горят красным цветом каждый вечер. Она словно просит: "Пощадите меня! Отремонтируйте! А то упаду вам прямого на голову", – рассказал "Сегодня" Виктор, сотрудник местного кафе.

Ранее сообщалось, что с Русановской набережной убрали изуродованную вандалами металлическую скульптуру "Бабушка с кравчучкой".

Также новости "Сегодня" писали, что в спальном районе Киева неизвестные похитили несколько сотен недавно высаженных цветов и кустов. Коммунальщики говорят, это повторяется из года в год по всем паркам и скверам страны. Убытки достигают десятков тысяч гривен.

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