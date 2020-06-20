Киевлян испугало облако необычной формы над городом

Такие облака ранее уже были замечены в Киевской, Тернопольской и Винницкой областях

Недавно в небе над Киевом жители столицы наблюдали необычное облако – в форме ядерного гриба.

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В ГСЧС Украины объяснили происхождение такого странного облака в сообщении в Facebook.

"Всем, кто в Киеве имел возможность увидеть облако в виде "гриба" или "воронки", советуем не паниковать. Зато можем порадоваться, что мы стали свидетелями такого необычного явления и увидели облако, называется "наковальня", – заявили спасатели.

Мол, она встречается не часто и образуется на гребнях подветренных волн, возникающих в результате преодоления ветром препятствий.

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"При этом облако не движется, каким бы сильным ни был ветер, а впоследствии трансформируется в обычные воздушные массы. Такие облака ранее уже были замечены на Киевщине, Тернопольщине, Винниччине", — говорится в сообщении ГСЧС.

Ранее сообщалось, что ураганный ветер накрыл Киев облаком из песка и пыли. Такое погодное явление было обусловлено изменениями климата. А из-за сильной непогоды под Киевом произошло смертельное ДТП при участии шести авто.

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