Киевлян из-за дождливой погоды предупредили об опасности

В Департаменте здравоохранения Киева отметили, что жителям столицы следует помнить об опасности употребления грибов

Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Дождливые и прохладные выходные, которые ожидаются в столице, – повод еще раз вспомнить об опасности грибных отравлений, особенно если речь касается детей. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург.

"Даже съедобные "безопасные" грибы нельзя давать малышам! Это крайне тяжелая пища для детского желудка, которая может вызвать различные расстройства. Так же неприемлемой пищей являются грибы и для беременных женщин. Детям и беременным следует бескомпромиссно отказаться от такого лакомства!" - цитирует Гинзбург пресс-служба КГГА.

Также она посоветовала с особой внимательностью наблюдать за своим состоянием после употребления грибов.

Врачи-токсикологи информируют, что симптомы отравления грибами могут быть разными. Как и время, прошедшее с момента отравления до появления первых его признаков.

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Например, после употребления некачественных блюд из сыроежек, недоваренных осенних опят, сатанинских грибов, ненастоящих дождевиков уже через 30-60 минут могут появиться тошнота, рвота, боль в животе, расстройство желудка, повышение температуры тела. Эти отравления по большей части не приводят к летальности, однако могут иметь серьезные последствия для системы пищеварения.

Через 30 минут-два часа после употребления красных мухоморов, волоконниц ядовитые вещества поражают нервную систему и человек страдает от галлюцинаций, расстройства или потери сознания, нарушения дыхания и сердечной деятельности.

Наиболее ядовитыми являются токсины бледной поганки, мухоморов белого и вонючего, и некоторых других грибов. Коварство их в том, что яд, попав в желудок, в течение длительного времени (до трех суток) не вызывает никаких симптомов. Головокружение, тошнота, сильная жажда, судороги, посинение губ, ногтей, похолоднение рук и ног – все это возникает, когда ядовитые вещества достигнут мозга. При таких симптомах следует немедленно вызывать скорую помощь.

До приезда медиков врачи советуют сделать следующее:

Промывание желудка: нужно выпить пять-шесть стаканов кипяченой воды, нажать пальцами на корень языка, чтобы вызвать рвоту, принять активированный уголь (четыре-пять таблеток), когда промывные воды станут чистыми.

Очистительная клизма.

Употребление большого количества жидкости: чай, кофе или слегка подсоленная вода, чтобы восстановить водно-солевой баланс.

Напомним, что в Днепропетровской области три человека из Кривого Рога оказались в реанимации – семья отравилась грибами. Как выяснилось, люди выходили на "тихую охоту" в пригородной лесополосе Терновского района.

Также во Львове мужчина был госпитализирован после ужина с друзьями, когда попробовал домашних консервированных грибов.

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