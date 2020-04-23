Киевлян напугали необъяснимые огни в ночном небе над городом: видео

В небе над Киевом в ночь на четверг, 23 апреля, пролетели более десятка светящихся объектов, которые киевляне успели снять на видео. Так, кадры опубликовал на своей странице в Facebook Александр Гончаров.

"Над Оболонским районом, в Киеве, были замечены 17 неопознанных летающих объектов (НЛО). 15 из них летели в одном горизонтальном направлении, а два летели вертикально. Огни не мерцали и были очень похожи на звезды, однако двигались с очень высокой скоростью. Онлайн карта спутников показала пролет одного спутника над Киевом в это время", – уточнил Гончаров.

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Также двигающиеся огни были заметны и в Голосеевском районе.

Пользователи в комментариях предполагают, что замеченные "НЛО" – спутники Илона Маска, которые являются частью глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

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Новости "Сегодня" уже писали, что только в прошлом году космическая компания SpaceX запустила более 360 малых спутников на околоземную орбиту с целью использования этих космических аппаратов для создания глобального доступа в Интернет. В планах компании Маска вывести на орбиту 12 тысяч таких спутников, а лучше – 30 тысяч. Вместе с тем, спутники очень яркие, и они уже мешают наблюдениям астрономов.

Отметим, что SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них – OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. Как сообщалось, компания OneWeb в феврале прошлого года также вывела на орбиту первые шесть спутников своей собственной системы.

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