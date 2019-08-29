Киевлян обеспокоила судьба старого панно на станции метро "Святошин"

Фото: Олександр Климчук‎ для Транспорт Києва

Киевляне обеспокоены судьбой старого панно на станции метро "Святошин", которую не так давно отремонтировали.

"До начала ремонта на станции метро "Святошин" стену украшало красивое панно. В прошлом году его сняли и закрыли роллетом. Вернут ли панно на место и когда закончат ремонт второго выхода?" — интересуется киевлянин Виктор Нарыгин.

Советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон рассказала "Сегодня", что в 2018 году с началом ремонта на станции сотрудники подземки сняли старое панно. Его планировали отреставрировать, но металл на нем прохудился с 1971 года, и отремонтировать его просто невозможно.

"Пока шли основные ремонтные работы на станции, место, где было панно, закрыли роллетом. Теперь в рамках ремонтных работ компания-подрядчик изготовила стилизованное панно из металла. Старое возвращать на место нет смысла и тратить огромные деньги на проект его восстановления, да и стилистика станции изменилась, она стала более светлой. Новое панно выглядит по-другому, но думаю, понравится пассажирам. Ремонт второго выхода со станции метро "Святошин" запланирован на осень этого года. Но пока конкретной даты мы назвать не можем", – уточнила Макогон.

Напомним, ремонт восточного выхода продолжался больше года, его начали еще в феврале 2018-го. В переходе и вестибюле устанавливали лифты, меняли плитку на стенах. Преобразился за это время и платформенный зал станции. Здесь стало светлее, на стенах и колоннах появилась свежая белая плитка, новые буквы с названием станции. "Сегодня" оценили новшества и узнали, на что жалуются пассажиры.

Ранее мы писали, что в Киеве продолжается строительство ветки метро на Виноградарь. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

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