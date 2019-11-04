Киевлян ожидает яркая премьера: чем порадуют поклонников оперы в ноябре

Фото: Нацопера

Ноябрь в Национальной опере Украины обещает быть особенно фееричным. Зрителей ожидает яркая премьера сезона – опера "Богема" Джакомо Пуччини, незабываемый дуэт украинского оперного мэтра Тараса Штонды и молодого и очень перспективного тенора Валентина Дытюка в драме "Моцарт и Сальери", завораживающий голос несравненной Людмилы Монастырской в одной из самых красивых опер в музыкальной истории "Норме", а также в рамках проекта "Украинские оперные звезды в мире" встреча с звездными гостями — приглашенными солистами Андреем Бондаренко ("Фауст" Ш.Гуно) и Евгением Орловым ("Норма" В.Беллини).

Фото: Нацопера

5 ноября — опера "Моцарт и Сальери" (Н.Римский-Корсаков)

Через 200 лет после смерти Сальери в 1997 году в Милане состоялось судебное слушание по делу композитора. Выслушав доводы исследователей биографии и творчества обоих композиторов, суд вынес вердикт: не виновен. Между прочим, когда Пушкин писал свою "маленькую трагедию", в газетах того времени уже публиковали опровержения слухов об отравлении Моцарта Сальери, и он мог об этом знать. Но тогда бы поэт не создал бы такую эмоционально насыщенную, глубокую философскую драму, исследуя божественную и человеческую природу гения.

Эта драма настолько захватила Римского-Корсакова, что он написал оперу в чрезвычайно короткие сроки: меньше чем за месяц. А впервые произведение на киевской сцене было исполнено в начале ХХ века. Партию Сальери тогда исполнял легендарный Федор Шаляпин, приехавший на гастроли в Киев.

Премьера же нынешнего спектакля в постановке режиссера Анатолия Соловьяненко состоялась около двух лет назад. Инициатором появления произведения в репертуаре Национальной оперы Украины стал наш знаменитый мэтр Тарас Штонда – таким образом театр символично отметил 50-летний юбилей прославленного баса и 25-летие его творческой деятельности. Интересно, что его партнеру по сцене Валентину Дытюку тогда как раз исполнилось 25 лет, а сегодня про этого артиста можно сказать, что его обожает уже не только украинская, но и европейская публика.

9 ноября – "Набукко" (Дж.Верди)

С "Набукко" началась всемирная слава Джузеппе Верди. Из двадцати шести опер, созданных композитором, эта классифицируется как одна из ранних и одновременно одна лучших в его творческом наследии. Критики называли "Набукко" "драмой для хора" и даже "хоральной фреской", такое большое значение в опере играет хор. А ее самый известный музыкальный фрагмент – "Va, pensiero", хор из третьего акта оперы — был долгое время гимном итальянских революционеров, а в наше время считается в некотором смысле вторым национальным гимном Италии. И, кстати, именно он прозвучал после Второй мировой войны на открытии разрушенного и заново отстроенного в первоначальном виде театра Ла Скала.

Фото: Нацопера

Премьера сегодняшней постановки "Набукко" на сцене Национальной оперы Украины состоялась три года назад и с тех пор спектакль неизменно собирает аншлаги. 9 ноября в главных партиях: звезда мировой оперной сцены, сопрано Людмила Монастырская (Абигайль, рабыня, которую считают старшей дочерью Набукко), титулованная меццо-сопрано Алла Позняк (Фенена, младшая дочь Набукко), баритон Геннадий Ващенко (Набукко, вавилонский царь), молодой тенор, любимец украинской публики Валентин Дытюк (Исмаэль, племянник иудейского царя), прославленный мэтр оперной сцены Тарас Штонда (Захария, иудейский первосвященник).

Реклама

Данному прочтению музыкального шедевра Верди поклонники Национальной оперы Украины обязаны режиссеру-постановщику Анатолию Соловьяненко, дирижеру-постановщику Николаю Дядюре, художнику-постановщику Марии Левитской, а также хормейстеру-постановщику Богдану Плишу.

На главной оперной сцене страны можно услышать знаменитый "Va, pensiero". Верди в своем сочинении возвел хор в разряд чуть ли не главных действующих лиц. Хоровое исполнение в "Набукко" буквально заставляет слушателей цепенеть от восторга своей мощью, энергетикой и накалом. А про хор Нацоперы профессионалы говорят, что он один из лучших в мире.

20 ноября — опера "Фауст" (Ш.Гуно)

Еще раз в ноябре творческий тандем Тарас Штонда — Валентин Дытюк зрители смогут услышать в "Фаусте" Шарля Гуно. Дытюк исполняет партию Фауста, а Штонда — Мефистофеля. Еще одна изюминка этого оперного вечера — лирический баритон Андрей Бондаренко (партия Валентина). Бондаренко – приглашенный солист Zurich Opera House, Deutsche Oper Berlin, Мариинского театра, Teatro Real de Madrid, The Dallas Opera, Іsraeli Opera и других театров мира. А выступить на сцене Нацоперы артиста пригласили в рамках проекта "Украинские оперные звезды в мире".

Фото: Нацопера

14 и 16 ноября — премьера оперы Дж.Пуччини "Богема"

Опера Джакомо Пуччини на либретто Джузеппе Джакозы и Луиджи Иллики со значительным участием Джулио Рикорди и самого композитора, основанное на некоторых эпизодах из романа Анри Мюрже "Сцены из жизни богемы". Одна из самых исполняемых опер в мире и является одним из самых значительных произведений поколения композиторов, следующего после Верди. Интересно, что для написания либретто понадобилось около двух лет, а вот музыку Пуччини написал всего за восемь месяцев.

Фото: Нацопера

Любопытный факт из истории постановок оперы: знаменитый тенор Энрико Карузо и его гражданская жена Ада Джакетти познакомились во время работы над "Богемой" и своих сыновей назвали в честь персонажей: Рудольф и Энрико. Примечательно, что именно партия Рудольфа стала знаковой и для легендарного Лучано Поваротти – именно в этой роли он дебютировал на сцене. Неудивительно, что ее он исполнял на протяжении всей карьеры на многих сценах Европы.

Постановка "Богемы" на киевской оперной сцене — совместный украинско-итальянский художественный проект в сотрудничестве с посольством Италии в Украине и Итальянским институтом культуры в Украине.

Реклама

Координатор проекта – Никола Франко Баллони. Режиссер-постановщик Итало Нунциата.

"Итальянский режиссер Итало Нунциата уже хорошо известен нашим зрителям по ряду спектаклей, созданных в сотрудничестве с Итальянским институтом культуры в Украине – "Макбет", "Манон Леско", "Золушка" и другим. Постановка обещает быть довольно инновационной, поскольку сценография создается с помощью самых современных видео-проекторов, которые мы частично уже использовали в премьере прошлого сезона – "Севильский цирюльник", - рассказывает главный режиссер театра Анатолий Соловьяненко.

Дирижер-постановщик – Николай Дядюра, художник-постановщик – Мария Левитская, хормейстер-постановщик – Богдан Плиш.

В спектакле, который состоится 14 ноября, главные партии исполнят: Рудольф — Валентин Дытюк, Мюзетта — Ольга Фомичева, Шонар — Геннадий Ващенко, Коллен — Сергей Магера, Альциндор — Александр Милев. А 16 ноября на сцену выйдут: Дмитрий Иванченко (Рудольф), Сусанна Чахоян (Мюзетта), Александр Бойко (Шонар), Сергей Ковнир (Коллен), Дмитрий Агеев (Альциндор).

22 ноября – "Норма" (В.Беллини)

Опера В. Беллини "Норма" написана по трагедии французского писателя Луи Александра Сомэ. Выделяется своей необычайной красотой и виртуознейшими сопрановыми ариями. Даже сам Беллини считал ее шедевром и говорил, что если внезапно случится какое-то кораблекрушение, то единственное произведение, которое просто необходимо будет спасти – это "Норма". Одна из самых популярных и виртуозных арий в мире – это каватина Нормы "Casta diva". Эту оперную жемчужину Беллини переделывал восемь раз, поскольку каждый раз был недоволен результатом.

Фото: Нацопера

22 ноября в рамках проекту "Украинские оперные звезды в мире" в роли Нормы на киевскую сцену выйдет мировая звезда, которую профессионалы называют королевой нюанса и пианиссимо, Народная артистка Украины Людмила Монастырская. Обычно когда ее имя появляется на афише театра, билеты в кассе раскупаются в мгновение ока. А после спектакля поклонники с нетерпением ожидают, когда же в следующий раз оперная дива найдет время в своем плотном гастрольном графике и снова выйдет на киевскую сцену.

На этот раз зрителей ожидает еще один приятный сюрприз – партию верховного жреца друидов Оровезо исполнит 35-летний бас Евгений Орлов, выступающий на лучших европейских сценах.

Фото: Нацопера

После того, как несколько лет назад Евгений принимал участие в конкурсе Пласидо Доминго в La Scala, певец получил приглашения от нескольких крупнейших театров мира. Он выступал в The Metropolitan Opera, Gran Teatre del Liceu (Барселона), L'Opéra de Montréal (Монреаль), Los Angeles Opera, Deutsche Oper Berlin, Asoc Bilbaina de Amigos de la Opera (Бильбао) и многих других. Но по-прежнему с удовольствием выступает и на киевской сцене.

Также в главных ролях: Сергей Пащук (Поллион), Наталия Николаишин (Адальжиза), Матушенко Ольга (Клотильда), Юрий Аврамчук (Флавий).

Ранее сообщалось, что Национальная опера Украины получила три лазерных проектора.

Напомним, что городок Тульчин в Винницкой области на пять дней превратился в оперную столицу страны. Там во дворце Потоцких состоялся международный фестиваль под открытым небом "Опера Фест".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама