Киевлян попросили убрать могилы животных на Русановке

Архивное фото / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

На столичной Русановке обсуждают объявления, в которых жителей просят перезахоронить до 10 сентября могилы своих животных.

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На месте стихийного кладбища планируют расположить стройплощадку для ремонта Шлихтеровского коллектора.

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Ранее сообщалось, что в Подольском районе Киева началось строительство участка Сырецкого самотечного канализационного коллектора диаметром 1000 мм от ул. Кирилловской до ул. Скляренко. Старый участок сейчас находится в рабочем состоянии, однако уже дорабатывает свой срок годности и станет резервным. Всего будет переведено около 450 погонных метров инженерных сетей.

Кроме того, мы писали, что под Киевом находятся три тысячи километров канализационных путей. К станции, где очищают стоки, ежедневно "приплывает" порядка семи тысяч килограммов мусора. Более 20 гектаров – площадь очистных систем и цехов. Это – "почки" столицы Украины.

Тем временем, в Днепре собака разыскала женщину, которая три дня просидела в канализационном коллекторе. Подробности смотрите в видео "Сегодня".

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