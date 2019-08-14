Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,15
28,22

Киевлян попросили убрать могилы животных на Русановке

Сегодня, 15:08

Александр Марущак

На жилмассиве появились соответствующие объявления

Архивное фото

Архивное фото / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

На столичной Русановке обсуждают объявления, в которых жителей просят перезахоронить до 10 сентября могилы своих животных.

Реклама

На месте стихийного кладбища планируют расположить стройплощадку для ремонта Шлихтеровского коллектора.

В тренде
В сентябре в польской Крынице пройдет ежегодный экономический форум
Фото: http://www.forum-ekonomiczne.pl/

Ранее сообщалось, что в Подольском районе Киева началось строительство участка Сырецкого самотечного канализационного коллектора диаметром 1000 мм от ул. Кирилловской до ул. Скляренко. Старый участок сейчас находится в рабочем состоянии, однако уже дорабатывает свой срок годности и станет резервным. Всего будет переведено около 450 погонных метров инженерных сетей.

Кроме того, мы писали, что под Киевом находятся три тысячи километров канализационных путей. К станции, где очищают стоки, ежедневно "приплывает" порядка семи тысяч килограммов мусора. Более 20 гектаров – площадь очистных систем и цехов. Это – "почки" столицы Украины.

Тем временем, в Днепре собака разыскала женщину, которая три дня просидела в канализационном коллекторе. Подробности смотрите в видео "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев животные русановка коллектор

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киевской области выпал снег
В Киевской области выпал снегДругие новости
В Киеве разгорелся скандал из-за ЧП со старым пешеходным мостом на Труханов остров (фото)
В Киеве разгорелся скандал из-за ЧП со старым пешеходным мостом на Труханов остров (фото)Другие новости
В зоне ЧАЭС растут грибы-великаны
В зоне ЧАЭС растут грибы-великаныДругие новости
Киев накрыл мощный ливень и ураган: видео и фото
Киев накрыл мощный ливень и ураган: видео и фотоПроисшествия
Ослепительная красота: в столичном ботсаду открылась выставка гладиолусов (фото)
Ослепительная красота: в столичном ботсаду открылась выставка гладиолусов (фото)Другие новости
В подъезде одного из домов в Киеве появились первые душевые кабинки для собак (фото)
В подъезде одного из домов в Киеве появились первые душевые кабинки для собак (фото)Другие новости

Новости партнеров

Loading...