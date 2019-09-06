Киевлян предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

В КГГА напомнили о правилах поведения в случае возникновения пожара

Пожарным понадобилось более часа, чтобы справиться с огнем / Фото: ГСЧС

В Киеве с 7 по 10 сентября сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

При этом днем в субботу, 7 сентября, в столице прогнозируют +24...+26 градусов, 8 сентября будет +25...+27 градусов, 9 сентября и 10 сентября также обещают до +27 градусов.

Специалисты призвали киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напомнили о правилах поведения в случае возникновения пожара.

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Так, если вы оказались в горящей зеленой зоне:

не паникуйте и не принимайте поспешных необдуманных решений;

не убегайте от пламени, которое быстро приближается, в противоположную от огня сторону, преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой;

из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня;

если убежать от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом, над самой поверхностью земли (здесь он наименее задымленный), рот и нос при этом прикрывайте одеждой или куском любой ткани;

гасить пламя небольших низовых пожаров можно, забивая его ветками лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами;

во время тушения пожара не отходите далеко от дорог и просек, не упускайте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь;

будьте осторожны в местах горения высоких деревьев, они могут обрушиться и травмировать вас;

особенно будьте осторожны в местах торфяных пожаров, учитывайте, что там могут создаваться глубокие воронки, поэтому двигайтесь, по возможности проверяя палкой глубину слоя, который выгорел;

после выхода из очага пожара сообщите местным органам власти и пожарной службе о месте, размерах и характере пожара.

Первая помощь при ожогах:

посадите или положите пострадавшего;

обливайте места ожогов большим количеством воды (не менее 15 минут);

по возможности снимите с пораженных мест кольца, часы, пояса, обувь до того, как эти места не начали отекать;

снять предметы одежды, которые сгорели или еще тлеют, можно только в том случае, если они не прилипли к пораженным местам пострадавшего;

кожу вокруг ожогов нужно обработать раствором марганцовки или спиртом

все ожоги необходимо защитить, прикрывая их чистой тканью без ворса (простыня или наволочка, чистыми салфетками);

вызвать скорую помощь по телефону "103".

Отметим, что ранее метеорологи подвели итоги лета в столице. Так, средняя температура воздуха летом этого года в Киеве составила +21,4 ºС, что на 2,7ºС превысило климатическую норму. Это дало ему возможность разделить шестую-седьмую позицию с летом 2016 года среди самых теплых в Киеве с 1881 года.

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