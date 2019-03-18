Киевлян предупредили о сильном ветре
Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с
В Киеве до конца суток 18 марта наряду с солнечной ясной погодой ожидается сильный ветер, сообщает Укргидрометцентр.
Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый).
В КГГА напомнили, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Напомним, неделю назад столицу накрыл мощнейший ураган. В результате непогоды пострадали четыре человека, двое из которых – дети. Один человек получил порезы стеклом, один взрослый и двое детей получили травмы от рухнувших деревьев.
В столице из-за ураганного ветра из окон здания Киевского апелляционного суда вылетели тысячи дел.
Документы усыпали проезжую часть и кладбище рядом с судом. Также в результате порывов ветра движение ряда троллейбусов и трамваем задерживалось, так как на участках дороги упавшие деревья повредили контактную сеть.
При этом ураган наделал немало бед и в Киевской области. В результате стихии травмировались три человека в разных районах Киевской области.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Киевлян предупредили о сильном ветре". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как киевляне добираются на работу без Шулявского моста: фото с места событий
В утренний час пик проспект Победы и улицу Вадима Гетьмана парализовали масштабные тянучки
Под Киевом откроют памятник Кузьме Скрябину: в соцсетях негодуют
Памятник планируют открыть 17 августа – в день рождения музыканта