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Киевлян предупредили о сильном ветре

Сегодня, 14:39

Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с

Фото: Getty Images
Киевлян предупредили о сильном ветре //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/6e5/56b/5c86e556bfd81.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/6e5/56b/5c86e556bfd81.jpg Другие новости Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с

В Киеве до конца суток 18 марта наряду с солнечной ясной погодой ожидается сильный ветер, сообщает Укргидрометцентр.

Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый).

В КГГА напомнили, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, неделю назад столицу накрыл мощнейший ураган. В результате непогоды пострадали четыре человека, двое из которых – дети. Один человек получил порезы стеклом, один взрослый и двое детей получили травмы от рухнувших деревьев.

В столице из-за ураганного ветра из окон здания Киевского апелляционного суда вылетели тысячи дел.

Документы усыпали проезжую часть и кладбище рядом с судом. Также в результате порывов ветра движение ряда троллейбусов и трамваем задерживалось, так как на участках дороги упавшие деревья повредили контактную сеть.

При этом ураган наделал немало бед и в Киевской области. В результате стихии травмировались три человека в разных районах Киевской области.

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Тег Киев, ветер, ураган, шквал

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