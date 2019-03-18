Киевлян предупредили о сильном ветре

Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с

Фото: Getty Images

Киевлян предупредили о сильном ветре //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/6e5/56b/5c86e556bfd81.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/6e5/56b/5c86e556bfd81.jpg 2019-03-18T14:39:00+02:00 Другие новости Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с

В Киеве до конца суток 18 марта наряду с солнечной ясной погодой ожидается сильный ветер, сообщает Укргидрометцентр.

Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый).

В КГГА напомнили, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, неделю назад столицу накрыл мощнейший ураган. В результате непогоды пострадали четыре человека, двое из которых – дети. Один человек получил порезы стеклом, один взрослый и двое детей получили травмы от рухнувших деревьев.

В столице из-за ураганного ветра из окон здания Киевского апелляционного суда вылетели тысячи дел.

Документы усыпали проезжую часть и кладбище рядом с судом. Также в результате порывов ветра движение ряда троллейбусов и трамваем задерживалось, так как на участках дороги упавшие деревья повредили контактную сеть.

При этом ураган наделал немало бед и в Киевской области. В результате стихии травмировались три человека в разных районах Киевской области.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Киевлян предупредили о сильном ветре". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.