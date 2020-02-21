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Киевлян предупредили о тумане

21 февраля, 08:26

Днем в столице температура воздуха поднимется до +4...+6 градусов

В Киеве утром в пятницу, 21 февраля, ожидается туман, видимость будет 200-500 м (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

При этом днем в столице ожидается до +4...+6 градусов, ночью будет до -1...+1 градуса.

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В области будет такая же погода.

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Напомним, что в Киеве погода побила уже шестой температурный рекорд февраля. Так, 18 февраля в столице был превышен на 0,9 °С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составляла +5,9 °С. Этот рекорд с 10 февраля начал в столице метеорологическую весну.

Как сообщали новости "Сегодня", ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине.

А тем временем Европу серьезно терзали ураганы, особенно пострадала Британия. Подробнее смотрите в сюжете:

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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