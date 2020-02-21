Киевлян предупредили о тумане

В Киеве утром в пятницу, 21 февраля, ожидается туман, видимость будет 200-500 м (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
При этом днем в столице ожидается до +4...+6 градусов, ночью будет до -1...+1 градуса.
В области будет такая же погода.
Напомним, что в Киеве погода побила уже шестой температурный рекорд февраля. Так, 18 февраля в столице был превышен на 0,9 °С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составляла +5,9 °С. Этот рекорд с 10 февраля начал в столице метеорологическую весну.
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