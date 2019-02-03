Киевлян предупредили о тумане и гололедице
Синоптики ожидают в Киеве туман и гололед
В воскресенье, 3 февраля, в Киеве ожидается туман, а на дорогах гололед. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные синоптиков.
"3 февраля в столице ожидается туман, на дорогах местами гололедица. По прогнозу синоптиков сегодня будет облачно, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура днем 3-5 градусов тепла", – говорится в сообщении.
В Харькове по давней традиции сурок Тимка IIІ сделал прогноз погоды. Его родственники уже 15 лет подряд не спят 2 февраля – в этот день их будят для прогнозов и достают из домиков.
По поверью, если животное рассмотрит собственную тень, то наступит ранняя весна. Но сегодня тени Тимка так и не нашел.
"Весна наступит, но, к сожалению, в марте нас еще ожидают заморозки. Теплая и солнечная погода нас ждет в апреле", – истолковала предсказания сурка сотрудница биостанции Надежда Токарская.
Ранее теплую весну украинцам спрогнозировал львовский сурок Маруся. Напомним, в прошлом году харьковский сурок не увидел своей тени и спрогнозировал, что весна придет скоро.
В свою очередь, сурок Фил, живущий в городе Панксутони, штат Пенсильвания, США, спрятался 2 февраля обратно в нору, увидев собственную тень. Это означает, что зима в Америке продлится еще около шести недель.
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