Киевлян предупредили о тумане и гололедице

Синоптики ожидают в Киеве туман и гололед

В Киеве ожидается туман и гололедица. Фото: Facebook

Киевлян предупредили о тумане и гололедице //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6a3/a2c/5c56a3a2cb009.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6a3/a2c/5c56a3a2cb009.png 2019-02-03T10:30:28+02:00 Другие новости Синоптики ожидают в Киеве туман и гололед

В воскресенье, 3 февраля, в Киеве ожидается туман, а на дорогах гололед. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные синоптиков.

"3 февраля в столице ожидается туман, на дорогах местами гололедица. По прогнозу синоптиков сегодня будет облачно, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура днем 3-5 градусов тепла", – говорится в сообщении.

В Харькове по давней традиции сурок Тимка IIІ сделал прогноз погоды. Его родственники уже 15 лет подряд не спят 2 февраля – в этот день их будят для прогнозов и достают из домиков.

По поверью, если животное рассмотрит собственную тень, то наступит ранняя весна. Но сегодня тени Тимка так и не нашел.

"Весна наступит, но, к сожалению, в марте нас еще ожидают заморозки. Теплая и солнечная погода нас ждет в апреле", – истолковала предсказания сурка сотрудница биостанции Надежда Токарская.

Ранее теплую весну украинцам спрогнозировал львовский сурок Маруся. Напомним, в прошлом году харьковский сурок не увидел своей тени и спрогнозировал, что весна придет скоро.

В свою очередь, сурок Фил, живущий в городе Панксутони, штат Пенсильвания, США, спрятался 2 февраля обратно в нору, увидев собственную тень. Это означает, что зима в Америке продлится еще около шести недель.

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