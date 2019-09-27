Киевлян предупредили о тумане и плохой видимости на дорогах

В Киеве утром в пятницу, 27 сентября, – туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Укргидрометцентр.
При этом днем температура воздуха в столице ожидается до +15...+17 градусов, ветер северо-западный, 5-10 м/c. Такую же погоду синоптики прогнозируют по всей Киевской области.
Помимо этого, специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Отметим, что ранее, несмотря на заморозки, в Киеве расцвели каштаны. Цветущие деревья заметили недалеко от Киево-Печерской лавры. Это уже не первый подобный случай за последнее время. Так, жители столицы ранее обратили внимание на распустившиеся каштаны на Виноградаре.
Напомним, что в этом году киевляне могут собрать в парках каштаны и сдать на переработку. Их принимают в 30 пунктах по городу, по две гривни за килограмм. По сравнению с прошлым годом пунктов стало значительно меньше в связи с кризисом на рынке сбора вторресурсов. Они закрываются очень часто, поскольку нет государственной и городской политики в этом вопросе. Пока не известно, сколько каштанов уже собрали киевляне. В прошлом году их принесли в пункты приема более 40 тонн, хотя был неурожай. В основном их собирают школьники, студенты и пенсионеры, а также мамы, которые гуляют в парках с детьми. Каштаны пустят на переработку, из них сделают основу для косметических кремов, предварительно проверив на пригодность.
Тем временем в столице продолжается очередной скандал из-за каштанов на Крещатике. Жители города обеспокоены, что знаменитый символ столицы хотят заменить, посадив другие деревья. Этой проблемой озаботились даже в Верховной Раде. "Сегодня" узнавали, как будут решать вопрос.
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