Киевлян предупредили о тумане, по области обещают до +16 градусов

В столице будет до +13 градусов

В Киеве утром во вторник, 10 марта, ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха в столице поднимется до +11...+13 градусов, ночью будет +6...+8 градусов.

В Чернобыле и Тетереве прогнозируют до +10...+12 градусов днем, в Вышгороде также будет до +13 градусов. В Борисполе, Барышевке, Белой Церкви и Мироновке обещают днем до +13...+15 градусов. В Яготине прогнозируют до +14...+16 градусов.

Кроме того, спасатели призвали жителей Киевской области не сжигать прошлогоднюю сухую траву.

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"С начала 2020 году на территории Киевской области уже возникло 340 пожаров сухой растительности и кустарников на открытых территориях общей площадью 360, 6 га. Если вы видите, как граждане жгут сухую траву – объясните им пожалуйста, почему этого делать не следует. Если они отказываются от прекращения бессмысленной практики – вызывайте полицию и сообщите в экологическую инспекцию, ведь такие действия влекут за собой наложение штрафа", – уточнили в пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

Напомним, жители столицы в марте уже пережили две самые теплые ночи за 140 лет наблюдений.

Отметим, что метеорологическая весна в столице в этом году началась еще в феврале, а вот метеорологическая зима в Киеве впервые за 140 лет так и не наступила. При этом погода в последнем месяце зимы била в столице рекорды несколько раз.

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