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Киевлян предупредили об опасности из-за непогоды

22 мая, 14:01

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА попросило киевлян соблюдать правила поведения во время грозы

Фото: Pixabay

Во второй половине дня в среду, 22 мая, в столице ожидается гроза (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В связи с ухудшением погодных условий управление по вопросам гражданской защиты КГГА попросило киевлян соблюдать правила поведения во время грозы. В частности, находясь на природе, следует спуститься в низину, отойти от деревьев, столбов, вышек, а также от водоемов. На открытой местности нужно укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться по одиночке. Также следует снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя). В лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой, а также купаться.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. нужно немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, 16 мая по Житомирской области пронесся ураган, а местами выпал град. В частности, о непогоде сообщали жители Новоград-Волынского и Олевского районов. Смерч пронесся по нескольким населенным пунктам района: в селах Анета, Пилиповичи, Майстрова Воля и Городище.

Ветер повалил много деревьев и столбов, сорваны крыши, порваны провода, отсутствует электроэнергия, сильный ливень затопил дворы частных домов. Вблизи села Пилиповичи ветер повалил деревья на трассе Киев-Чоп, что на некоторое время затруднило движение на этом участке дороги.

Также непогода накрыла Винницу – в городе прошел сильный ливень. Улицы за считанные минуты покрыла вода, а в некоторых местах лужи были высотой до полуметра.


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Тег Киев, непогода, гроза

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