Киевлян предупредили об опасности клещей: куда обращаться при укусах

Поставить диагноз и назначить лечение может только специалист, поэтому при укусе клещом следует как можно быстрее обратиться к врачу-инфекционисту

Клещи опасны для домашних животных. Фото: Pixabay

Укусы клещей могут быть крайне опасными для здоровья человека, а наиболее распространенными заболеваниями на территории Украины, которые передаются иксодовыми клещами, является болезнь Лайма, клещевой энцефалит и эрлихиоз. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Чтобы обезопасить себя и своих детей от этих болезней, необходимо прежде всего соблюдать меры индивидуальной защиты, а еще обратиться к врачу, если возникают подозрения на болезнь. Причем надо учитывать, что симптомы болезней и даже их отдельных форм – достаточно разнообразные", – говорится в сообщении.

Так, инкубационный период может составлять от 1 до более 50 дней. Место укуса может краснеть и разрастаться в пятно до шести сантиметров, а может вообще никак не тревожить. Человек может испытывать головную боль различной интенсивности, тошноту, рвоту. Может развиться светобоязнь, боль глазных яблок, онемение, покалывание, ощущение ползания мурашек, сыпь, лихорадка. Опасность в том, что болезни, которые передаются клещами, сопровождаются тяжелыми поражениями сердца, суставов, нервной системы и имеют достаточно высокий (от 25 до 80) процент летальности.

Поставить диагноз и назначить лечение может только специалист, поэтому при укусе клещом следует как можно быстрее обратиться к врачу-инфекционисту, а для снятия клеща с тела человека – к травматологу или хирургу.

"Специалисты советуют помнить, что чаще всего клещи прикрепляются к одежде человека, когда он касается ветвей деревьев, кустов, или сидит на траве. Клещи присасываются к телу людей не только во время пребывания на природе, но и спустя некоторое время после посещения зеленой зоны, оставшись на одежде, вещах. Кроме того, они могут заноситься в жилище человека с букетами цветов, собаками и другими животными", – акцентируется в сообщении.

При посещении мест, где могут быть клещи, рекомендуется одеваться в светлую одежду с длинным рукавом, плотно прилегающей к телу, чтобы было легче заметить ползающих клещей, обувать закрытую обувь, голову покрывать головным убором. Клещ выбирает места для присасывания с нежной, тонкой кожей. Следует использовать средства для отпугивания клещей – современные репелленты.

Также в КГГА перечислили травматологичные пункты, куда можно обращаться при укусах клещей:

Коммунальное некоммерческое предприятие "Консультативно-диагностический центр" Голосеевского района. Киева (проспект Голосеевский, 59-А);

Коммунальное некоммерческое предприятие "Консультативно-диагностический центр" Деснянского района (ул. Драйзера, 19);

Коммунальное некоммерческое предприятие "Консультативно-диагностический центр" Подольского района (ул. Б. Хмельницкого, 37);

Коммунальное некоммерческое предприятие "Консультативно-диагностический центр" Шевченковского района (ул. Рижская, 1);

Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи (ул. Братиславская, 3);

Киевская городская клиническая больница №1 (ул. Харьковское шоссе, 121);

Киевская городская клиническая больница №4 (ул. Соломенская, 17);

Киевская городская клиническая больница №6 (ул. Комарова, 3);

Киевская городская клиническая больница №7 (ул. Котельникова, 95);

Киевская городская клиническая больница №8 (ул. Кондратюка, 8);

Киевская городская клиническая больница №12 (ул. Подвысоцкого, 4-А);

Киевская городская детская клиническая больница №1 (ул. Богатырская, 30);

Киевская городская детская клиническая больница №2 (ул. Алишера Навои, 3);

Детская клиническая больница №7 Печерского района (ул. Подвысоцкого 4-Б).

Напомним, в Киевской области: у женщины нашли болезнь Лайма, которую через укус занес клещ.

Также сообщалось, что за последние годы в Украине увеличилось количество случаев заражения болезнью Лайма. Опасные клещи чаще всего встречаются в Киевской, Черниговской и Волынской областях.

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