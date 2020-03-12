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Киевлян предупреждают об опасном ветре: как уберечься от стихии

12 марта, 15:51

Мила Князьская-Ханова

Спасатели просят держаться подальше от рекламных щитов и закрыть окна

В ближайшие часы и до конца суток 12 марта в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый), предупреждают специалисты Украинского гидрометцентра.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

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  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев и больших веток или при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

Отметим, что весенняя погода в Киеве в этом году наблюдается с февраля, а вот метеорологическая зима в Киеве впервые за 140 лет так и не наступила. В целом, февраль оказался аномально теплым: погода била в столице рекорды несколько раз.

Кстати, по данным синоптиков в ближайшие дни погоду в Украине изменит циклон Gizela – по всей стране ожидаются дожди, хотя воздух по-прежнему будет прогреваться до весенних температур.

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Киев погода ветер спасатели советы погода в Киеве

Источник: Сегодня

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