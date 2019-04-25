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Киевлян призвали не приносить на кладбища искусственные цветы

Сегодня, 15:57

Коммунальщики напомнили о вреде пластика для здоровья людей и окружающей среды

Фото: "Сегодня", Каминский
Фото: "Сегодня", Каминский.

Киевлян призвали не оставлять на кладбищах искусственные цветы во время поминальных дней. Как сообщает пресс-служба Ритуальной службы СКП "Спецкомбинат ПКБО", вместо искусственных пластиковых цветов лучше использовать натуральные.

Коммунальщики отметили, что пластиковые украшения опасны для окружающей среды.

"Токсичные вещества, которые выделяются при сжигании пластиковых цветов и венков – это смертоносный яд, который загрязняет землю, воздух и воду. Вдыхая отравленные вещества, мы подвергаемся онкологическим заболеваниям, вызванным диоксинами. Сотни и тысячи тонн пластмассы, которая попадает на свалки, будет разлагаться на протяжении столетий", – напомнили в ритуальной службе.

Ранее на киевских кладбищах начинается подготовка к поминальным дням. Также в КГГА опубликовали график посещений кладбищ в поминальные дни.

Как сообщалось ранее, на Пасху и в поминальные дни весь городской пассажирский транспорт в Киеве будет работать дольше. Также предусмотрено увеличение количества транспорта и организация дополнительных маршрутов для перевозки киевлян к городским кладбищам. Всего дополнительно планируется привлечь 407 единиц подвижного состава, всего будут работать 2265 единиц транспорта.

Отметим, что перед праздниками взрывотехники проверят церкви, храмы и культовые сооружения:


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Тег Киев, поминальные дни, пластик

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