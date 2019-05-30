Киевлян призвали отказаться от воздушных шариков на выпускных

Воздушные шарики не только загрязняют окружающую среду, но и могут убить животных

Фото: И.Шаповалов, "Сегодня".

Управление экологии и природных ресурсов КГГА призвало все учебные заведения столицы отказаться от воздушных шариков на праздновании выпускных и поддержать экофлешмоб.

"Школьникам следует знать, что воздушные шарики разлагаются до четырех лет. Ленты, которыми перевязывают шарики, – около 100 лет. Поэтому активно предлагаю всем присоединиться к акции", - цитирует пресс-служба КГГА начальника управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрея Малеваного.

Также в администрации напомнили, что шарики не только загрязняют окружающую среду, но и опасны для животных. Так, многие животные не способны отличить пищу от мусора, поэтому они могут случайно проглотить остатки шариков, которые могут нанести им вред. Когда животное поглощает остатки шариков, они могут блокировать его желудочно-кишечный тракт. В результате животные больше не могут есть и погибают от голода.

Также смотрите видео, как удачно одеться на выпускной:

Ранее мы сообщали, что в Броварах Киевской области утонул ученик девятого класса во время празднования окончания школы.

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