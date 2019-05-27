Киевлян рассмешила урна для мусора в Мариинском парке

Мусорник устанавливали в спешке, поэтому не обратили внимание на надпись

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Мариинском парке киевлян рассмешила урна для мусора. На ней вверх ногами зеленой краской написано "Зеленбуд. Печерськ". Благо, мусор в эту урну можно бросать, а установлена она на аллее возле непарадного входа в Мариинский дворец.

Фото: Александр Марущак, Сегодня

В КП СЗН Печерского района "Сегодня" пояснили, что урна, скорее всего, без дна и ее так в спешке установили рабочие после того, как выбрали из нее мусор.

"А еще так могли пошалить молодые люди в парке и перевернуть урну вверх ногами. Спасибо вам за сигнал. Сейчас дадим поручение мастеру участка, она исправит ситуацию", – пояснили нам в коммунальном предприятии.

Ранее мы сообщали, что жителей Новобеличей возмутил мусор на улице, которые остался после сельскохозяйственной ярмарки. В частности, на дороге валялись кости, пустые коробки, летали мухи.

Также мы писали, что свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона. Неизвестные свозят сюда отходы со всего города. Люди жаловались в полицию, впрочем горы хлама продолжают расти. "Сегодня" обратились за разъяснениями к чиновникам, почему территорию никто не убирает.

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