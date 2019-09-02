Киевлян шокировал голый парень, который раздавал еду на Крещатике – фото

На Крещатике заметили обнаженного парня атлетического телосложения с большим желтым рюкзаком. С такими же обычно ездят курьеры одной из служб доставки. Из одежды на нем были лишь стринги с забавным принтом и кроссовки. В отличии от женщины, которая гуляла по улице голышом, полиция, по словам очевидцев, голым "курьером" не заинтересовалась.

Сначала он заехал на улицу на квадрацикле, а после достал из сумки еду и без всякого смущения прошелся по Крещатику, где в то время находилось сотни людей. Молодой человек раздавал еду прохожим, не смущаясь внимания. Когда еда в его рюкзаке закончилась – парень сел на квадроцикл и уехал.

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Фотографии молодого человека опубликовал на своей странице в Facebook Виктор Анисимов. По его мнению, парень мог проиграть спор.

Напомним, ранее в столице сняли на видео очередного голого мужчину, а в центре Львова задержали гражданина Израиля, который голым бегал по городу. После того как мужчину доставили в райотдел и выяснили адрес проживания, патрульные приехали к нему домой по адресу: площадь Рынок, 42. Там у его жены правоохранители обнаружили и изъяли наркотические вещества.

Ранее на улице Космической возле салона Mitsubishi в Днепре заметили совершенно голую женщину.

Напомним, в центре Кропивницкого голая женщина разгуливала в десятиградусный мороз. Местная жительница была в состоянии алкогольного опьянения и не реагировала на замечания.

Также мы писали, что в Киеве на Позняках гулял голый мужчина. Патрульные догнали прохожего и передали медикам.

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