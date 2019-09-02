Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,14
27,75

Киевлян шокировал голый парень, который раздавал еду на Крещатике – фото

2 сентября, 18:05

Василий Михальчук

Молодой человек в смешных трусах приехал на квадроцикле

На Крещатике заметили обнаженного парня атлетического телосложения с большим желтым рюкзаком. С такими же обычно ездят курьеры одной из служб доставки. Из одежды на нем были лишь стринги с забавным принтом и кроссовки. В отличии от женщины, которая гуляла по улице голышом, полиция, по словам очевидцев, голым "курьером" не заинтересовалась.

Сначала он заехал на улицу на квадрацикле, а после достал из сумки еду и без всякого смущения прошелся по Крещатику, где в то время находилось сотни людей. Молодой человек раздавал еду прохожим, не смущаясь внимания. Когда еда в его рюкзаке закончилась – парень сел на квадроцикл и уехал.

Реклама

Фотографии молодого человека опубликовал на своей странице в Facebook Виктор Анисимов. По его мнению, парень мог проиграть спор.

Напомним, ранее в столице сняли на видео очередного голого мужчину, а в центре Львова задержали гражданина Израиля, который голым бегал по городу. После того как мужчину доставили в райотдел и выяснили адрес проживания, патрульные приехали к нему домой по адресу: площадь Рынок, 42. Там у его жены правоохранители обнаружили и изъяли наркотические вещества.

В тренде
Украину зацепит похолодание: синоптик рассказала, где резко спадет жара

Ранее на улице Космической возле салона Mitsubishi в Днепре заметили совершенно голую женщину. 

Напомним, в центре Кропивницкого голая женщина разгуливала в десятиградусный мороз. Местная жительница была в состоянии алкогольного опьянения и не реагировала на замечания.

Также мы писали, что в Киеве на Позняках гулял голый мужчина. Патрульные догнали прохожего и передали медикам.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев курьез Крещатик голый

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мэр Кличко показал, как надо делать прививки – фото
Мэр Кличко показал, как надо делать прививки – фотоДругие новости
Количество
Количество "минирований" в Киеве увеличилось в несколько раз – ГСЧСДругие новости
Родственники погибших военных провели митинг под посольством РФ в Киеве (фото)
Родственники погибших военных провели митинг под посольством РФ в Киеве (фото)Украина
Выходные в Киеве: куда пойти 31 августа и 1 сентября
Выходные в Киеве: куда пойти 31 августа и 1 сентябряКуда пойти
В Киеве прошли необычные соревнования по рыбной ловле
В Киеве прошли необычные соревнования по рыбной ловлеДругие новости
В Киеве пытались продать усадьбу Миллера: как аферисты присваивают дорогую недвижимость
В Киеве пытались продать усадьбу Миллера: как аферисты присваивают дорогую недвижимостьДругие новости

Новости партнеров

Loading...