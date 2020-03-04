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Киевлян удивил проект высотки странной формы в Гидропарке: подробности

4 марта, 17:03

Александр Марущак

В КГГА назвали проект фейком

В социальных сетях киевляне активно обсуждают фото проекта строительства высотки странной формы (в виде песочных часов), которая визуально размещена недалеко от Броварского проспекта, в Гидропарке.

В департаменте градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации нам заявили, что подобных проектов им не поступало на согласование.

"Скорей всего – это дипломная работа какого-то студента, которую спустя годы с непонятной целью забросили в социальные сети. Это однозначно фейк. Подобные планы по застройке Гидропарка нам не поступали на согласование или обсуждение. Никаких документальных подтверждений этому нет", – сообщили сайту "Сегодня" в департаменте архитектуры и градостроительства КГГА.

Фото: Виктор Глеба/Facebook

Фото: Виктор Глеба/Facebook

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Напомним, что киевляне, которые живут в окрестностях Протасова Яра, уже несколько месяцев борются с частным застройщиком, который намерен возвести элитный жилой комплекс из трех 40-этажных (!) зданий на улице Амосова, 6, в Соломенском районе и срубить старые деревья на склонах.

Также новости "Сегодня" сообщали, что на озере Лебединое возле метро "Харьковская" застройщик загородил забором проход к набережной, нарушив Водный кодекс Украины.

Кроме того, мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

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строительство Киев высотка

Источник: Сегодня

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