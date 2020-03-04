Киевлян удивил проект высотки странной формы в Гидропарке: подробности

В социальных сетях киевляне активно обсуждают фото проекта строительства высотки странной формы (в виде песочных часов), которая визуально размещена недалеко от Броварского проспекта, в Гидропарке.
В департаменте градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации нам заявили, что подобных проектов им не поступало на согласование.
"Скорей всего – это дипломная работа какого-то студента, которую спустя годы с непонятной целью забросили в социальные сети. Это однозначно фейк. Подобные планы по застройке Гидропарка нам не поступали на согласование или обсуждение. Никаких документальных подтверждений этому нет", – сообщили сайту "Сегодня" в департаменте архитектуры и градостроительства КГГА.
Напомним, что киевляне, которые живут в окрестностях Протасова Яра, уже несколько месяцев борются с частным застройщиком, который намерен возвести элитный жилой комплекс из трех 40-этажных (!) зданий на улице Амосова, 6, в Соломенском районе и срубить старые деревья на склонах.
Также новости "Сегодня" сообщали, что на озере Лебединое возле метро "Харьковская" застройщик загородил забором проход к набережной, нарушив Водный кодекс Украины.
Кроме того, мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.
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