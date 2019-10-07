Киевлян удивила легковушка с пристегнутым на пассажирском сиденье скелетом

По мнению киевлян, водитель со скелетом в машине борется с курением или наркоманией

Фото: Макаренко Олег/Facebook

Жители Киева обратили внимание на легковой автомобиль, на пассажирском сиденье которого ездит скелет, увешанный пустыми пачками из-под сигарет.

/ Фото: Киев Оперативный

В частности, в паблике "Киев Оперативный" в Facebook пользователи сообщают, что неоднократно видели Volkswagen Golf на протяжении последних нескольких лет. При этом в комментариях разгорелась дискуссия, является ли перевозка скелета в машине акцией протеста водителя против курения или наркомании, либо же она имеет другие цели.

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При этом также пользователи отмечают, что скелет в машине может отвлекать других водителей.

Напомним, что в столичном метро пассажиры сняли на видео молодого человека, который закурил прямо в вагоне поезда на "красной ветке" метро. Так, парень ехал с компанией молодых людей и, находясь на сиденье рядом с другими пассажирами, закурил. При этом ситуация развеселила спутников нарушителя. Остальные пассажиры не реагировали на инцидент, кроме одной женщины, которая сделала парням замечание. Вместе с тем они вели себя по-хамски, а курильщик вышел из вагона на станции метро "Вокзальная".

Также в ассоциации "Укртютюн" утверждают, что цена на сигареты может вырасти. Отдельные нормы принятого Верховной Радой законопроекта №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов могут привести к росту средней цены на сигареты на 18%.

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