Киевлян удивило фото сома-гиганта, пойманного у Южного моста

Фото: ‎Владимир Серков‎ для Рыбалка в черте Киева!

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В социальных сетях активно обсуждают фото мужчины-рыбака с огромным сомом, которого он едва удерживает в руках на фоне Южного моста.

Под фото отмечается, что сом-гигант был отловлен в районе Южного моста и весит 52 килограмма.

Пользователи социальных сетей искренне удивляются, что такая огромная рыба еще ловится в Днепре, возле Киева. Многие интересуются: на что именно рыбак поймал сома.

Как выяснил сайт "Сегодня", сом-гигант был поймай возле Южного моста четыре года назад. Автор фотографии просто выложил ее на днях в одной из групп, посвященной рыбалке, и фото взорвало сети.

Фото: ‎Владимир Серков‎ для Рыбалка в черте Киева!

"Сом был пойман не в этот сезон, а четыре года назад. Его поймал в районе Южного моста мой друг Николай, он работает на радиорынке. Ранее я уже выставлял это фото, но такой бешеной популярности оно не возымело. Взял он его на квок — колотушка, производящая булькающие звуки при ударе по воде. И на приманку, которую тянул за лодкой. Все снасти и поводок были специальные, для ловли сома. Когда сом взял приманку, он минут 50 "катал" моего товарища по Днепру, даже тянул его к озеру на Выдубичах, а потом пошел обратно к Южному моту. Словом, измучил Николая и сам выдохся. Сома вытягивали на берег двое мужчин при помощи багра, на рыбине даже остался след от него. Судьба сома печальна – его съели, но я в этом не участвовал. У меня была своя рыба", – рассказал нам историю поимки сома Владимир Серков, автор фото.

Владимир говорит, что сам рыбак и живет на катере на Днепре. После работы любит порыбачить, увлекается фотографией.

"Я сам ловил в этом сезоне сома, но только на 5 килограмм. В последнее время сомы больше 10 килограммов не попадались рыбакам. В этом году такого поймал мужчина, который ходит на сома на катере и со специальным оборудованием. Также слышал, что на Десне, недалеко от Киева, один рыбак поймал сома на 17 килограмм! Но тот был настолько сильный, что просто переломил снасти и удрал. У сомов неимоверная сила", – рассказывает нам Владимир Серков.

Напомним, рыбак из американского штата Миннесота по имени Кори Китцманн поймал огромного маскинонга в озере Вермиллион. Это редкая рыба, встречающаяся в Северной Америке. Представители вида вырастают до 1,8 метра в длину и весят до 32 килограммов. Они считаются самыми крупными щуками в мире.

Также житель английской деревни Уэстли, графство Девон (Великобритании), по имени Джон Харви поймал невероятных размеров гигантского усача в одном из прудов на юге Таиланда. 42-летний мужчина утверждает, что вес его улова составил 105 килограммов – и это мировой рекорд. Ведь пойманная предыдущим рекордсменом рыба этого вида весила на 4,5 килограмма меньше.

Тем временем 19-летний Оскар Ландал из Северной Норвегии вблизи острова Аннейаи выловил необычную рыбу с большими выпуклыми глазами. Как оказалось, это морская крыса (другое ее название – рыба-химера) – дальний родственник акулы. Свое название рыба получила из-за длинного и тонкого хвоста, который, по мнению ученых, напоминает крысиный. Огромные глаза морской крысы отражают свет, подобно кошачьим, и помогают ей ориентироваться в темноте. Она не опасна для человека.

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