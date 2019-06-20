Киевлян возмутил беспорядок вокруг "стеклянного" моста в центре столицы

Склоны вокруг лестницы пока черные: их засеяли травой и накрыли пленкой

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Киевляне возмущены беспорядком вокруг нового велосипедно-пешеходного моста от Владимирской горки к Крещатому парку, который спешно открыли ко Дню города в конце мая и прозвали "мостом Кличко". "Сегодня" узнали, когда наведут порядок.

ВОКРУГ МОСТА."Если бы вы прошлись по лестнице, ведущей к памятнику Магдебургскому праву, то загрузли бы по щиколотку в грязи, так как на одном из ее участков толстый слой земли с глиной", — жалуется киевлянин Максим Гончаренко, которого мы повстречали под мостом.

Склоны вокруг лестницы пока черные: их засеяли травой и накрыли пленкой. Вчера туда как раз подвезли несколько самосвалов с землей для выравнивания склона. Несколько десятков рабочих разбирали старую опалубку, которая держала опоры моста, и сгружали ненужные строительные материалы.









Есть проблемы и в прилегающих к мосту парках. Посетители Владимирской горки возмущены тем, что там до сих пор не разобрали временные заезды для стройтехники.

"По таким тропам на мост и заезжают "Мерседесы", — заметил киевлянин Алексей Никитин.

Напомним, на выходные скандал вызвал заезд на мост частного авто ради фото. Кроме того, помимо укладки новой плитки на Владимирской горке, рабочие занимаются постройкой нескольких беседок и установкой новых фонарей — точно таких же, какие были тут 100 лет назад.

А со стороны Крещатого парка продолжаются работы по устройству покрытия из гранитных плит. Двое рабочих ссыпают на плитку песок и укрепляют ее молотками.

"Песок защищает плитку от воды и дает возможность обеспечить ее сохранность на несколько лет", — рассказал нам один из строителей.

НА МОСТУ. Не утихают работы и тут: вчера на переправе было много рабочих, которые снова меняли защитные пленки на нескольких стеклах. Усилили после автоскандала и охрану моста. Мы заметили там нескольких патрульных и четырех бойцов муниципальной охраны.

СРОКИ. В КГГА нас заверили, что порядок и озеленение территории вокруг моста наведут уже в июле, а вот сколько на это уйдет денег, ответить не смогли. Также на момент сдачи номера грязь у колонны Магдебурского права убрали, но мусор и окурки нет. А несколько фонарей, которые разбили пару месяцев назад, так и не заменили.

Отметим, что буквально сразу после открытия с мостом и его стеклянным полом начались проблемы. На следующий день после открытия переправы посетители заметили первое треснувшее стекло. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. На место ЧП прибыла полиция, а в КГГА заявили, что выясняют причину появления трещин.

Затем появилась версия, что повреждения были нанесены твердым предметом — молотком или гантелью. В обоих случаях пострадала лишь защитная пленка. Рабочие сняли ее и показали, что бронированное стекло целое. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что имеет место диверсия, и к виновным будет применено самое строгое наказание.

При этом на днях на мост заехал внедорожник, а киевляне начали шутить, что по переправе пора запускать маршрутки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Киевлян возмутил беспорядок вокруг "стеклянного" моста в центре столицы". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"