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Киевлян возмутил пандус из досок возле поликлиники

25 сентября, 13:42

Александр Марущак

Выставленные вместо нормального пандуса доски заметили возле областной поликлиники

Фото: Катя Жук/Facebook

Фото: Катя Жук/Facebook

Киевляне заметили необычный пандус из обычных досок на ступеньках.

"Это заезд в областную больницу с улицы Рамаданова. Справа поликлиника. И это к ней приставили вот такое несчастье", – рассказала "Сегодня" Kate Zhook, автор фото.

Пользователи социальных сетей, пишут, что по этим доскам возят больных на каталках уже продолжительное время.

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"Нанотехнологии", – коментируют пользователи пандус из досок.

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Ранее киевляне жаловались на отсутствие пандусов в зданиях столичных театров. В частности, такая ситуация сложилась в Театре на Левом берегу.

Также мы писали, что в Харькове разгорелся скандал по поводу установки пандуса для одной из жительниц дома, члена Паралимпийской сборной Украины Анны Пашковой. Так, по мнению агрессивно настроенных соседей, которые попытались унизить девушку, сооружение пандуса снизило бы рыночную стоимость их жилья, которое можно сдавать в аренду. Медалистке Чемпионата мира "посоветовали" сидеть в квартире или переехать в соседний дом, уже оборудованный пандусом.

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Киев поликлиника пандус

Источник: Сегодня

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