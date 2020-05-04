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Киевлян возмутили курьер-зацепер и доставщик, который ехал на велосипеде задом наперед (видео)

4 мая, 10:21

Наталья Руда

Курьеры уже не в первый раз попадают на видео с "дикой" доставкой

За последние несколько дней жители столицы дважды становились свидетелями "дикой" доставки в Киеве.

Так, сначала киевляне заметили курьера-зацепера, который "оседлал" троллейбус недалеко от станции метро "Лыбедская".

Видео опасной езды опубликовал паблик "Киев Оперативный".

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Также на видео попал курьер, который ехал по проезжей части задом наперед на велосипеде по Оболони.

Пользователи в комментариях возмутились поведением курьеров. Киевляне напомнили, что, возможно, такая езда на первый взгляд кому-то может показаться смешной, однако это только до первой аварии.

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Напомним, это уже не первый случай, когда доставщики еды ездят по Киеву на троллейбусах как зацеперы. Так, аналогичный инцидент произошел не так давно на Троещине. Подробности смотрите в сюжете:

Также мы писали, что в Киеве доставщик еды устроил шоу на дороге, проехавшись на мотоцикле на заднем колесе.

Также смотрите в сюжете, как не подхватить коронавирус от курьера во время карантина:

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Киев зацепер курьер

Источник: Сегодня

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