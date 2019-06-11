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Киевлян ждет 31-градусная жара, коммунальщики поливают дороги: видео

11 июня, 08:59

Грозовых дождей пока не обещают

SERGEI SUPINSKY
SERGEI SUPINSKY. Фото: AFP

В Киеве во вторник, 11 июня, ожидается жаркая и сухая погода, без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью поднимется до +18...+20 градусов, днем +29...+31 градус.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

При этом в "Киевавтодоре" сообщили, что в связи с жаркой погодой в столице в усиленном режиме осуществляют полив дорог.

"Интенсивное проведение таких работ предотвращает преждевременную деформации асфальтобетонного покрытия, особенно на дорогах с интенсивным движением автотранспорта. А также положительно влияет на экологическую ситуацию в городе, поскольку существенно уменьшает испарения вредных веществ от горячего асфальтобетона в воздух", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, не так давно на Одессу обрушились сильный ливень и штормовой ветер. После непогоды у одесских коммунальщиков возникло немало работы. Кроме того, в Донецкой области ураганным ветром со школы сорвало крышу. На момент инцидента детей в школе не было.

Тем временем в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что весна в Киеве стала одной из самых теплых за 138 лет

Новости "Сегодня" также сообщали, как непогода бушевала на Буковине. Больше смотрите о затопленных улицах в видеосюжете:


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Тег Киев, погода, дороги, жара

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