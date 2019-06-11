Киевлян ждет 31-градусная жара, коммунальщики поливают дороги: видео

Грозовых дождей пока не обещают

SERGEI SUPINSKY. Фото: AFP

В Киеве во вторник, 11 июня, ожидается жаркая и сухая погода, без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью поднимется до +18...+20 градусов, днем +29...+31 градус.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

При этом в "Киевавтодоре" сообщили, что в связи с жаркой погодой в столице в усиленном режиме осуществляют полив дорог.

"Интенсивное проведение таких работ предотвращает преждевременную деформации асфальтобетонного покрытия, особенно на дорогах с интенсивным движением автотранспорта. А также положительно влияет на экологическую ситуацию в городе, поскольку существенно уменьшает испарения вредных веществ от горячего асфальтобетона в воздух", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, не так давно на Одессу обрушились сильный ливень и штормовой ветер. После непогоды у одесских коммунальщиков возникло немало работы. Кроме того, в Донецкой области ураганным ветром со школы сорвало крышу. На момент инцидента детей в школе не было.

Тем временем в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что весна в Киеве стала одной из самых теплых за 138 лет.

Новости "Сегодня" также сообщали, как непогода бушевала на Буковине. Больше смотрите о затопленных улицах в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Киевлян ждет 31-градусная жара, коммунальщики поливают дороги: видео". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"